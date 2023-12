Un grupo de mujeres pide la abolición de la prostitución frente al club Pasarón en la ciudad de Cáceres

Un grupo de mujeres se ha concentrado este lunes en Cáceres frente al club Pasarón para pedir la abolición de la prostitución porque "es una forma de explotación sexual que afecta sobre todo a mujeres y a niñas, una institución machista, patriarcal y racista que afecta a las mujeres más vulnerables de los sitios más vulnerables".

Así lo ha indicado una de las portavoces del grupo que ha añadido que ha denunciado que algunos locales pasen como si fueran un hostal "normal y corriente" cuando en realidad "se utiliza para tener ahí a las mujeres retenidas haciéndoles pagar por el alquiler de una habitación donde están siendo explotadas".

Se trata de locales como clubes de carretera "completamente normalizados" , pero también "un montón de pisos dentro de las ciudades que desde el Covid proliferan cada vez más y más". "Y esos pisos y esos clubes se nutren de mujeres en situación de mucha necesidad o de trauma o de violencia sexual que han sufrido y están siendo engañadas, retenidas y explotadas en estos sitios".

La protesta forma parte de la campaña 'señala al putero' ya que estas asociaciones abolicionistas consideran que "si no hubiera demanda no habría prostitución y no habría la trata que alimenta esta prostitución porque para una demanda tan alta no habría nunca tantas mujeres que quisieran hacerlo voluntariamente".

En este sentido, han lamentado que las mujeres "son engañadas y traídas de otros países donde la situación es tan terrible que están dispuestas a migrar en condiciones que no saben y que, al final, pues resulta en pasearlas de un club a otro en sitios que no conocen para nada, sin conocer el idioma y que pueden acabar en manos de las mafias para esto", ha señalado una de las manifestantes.

Así las cosas, han solicitado que la ley de abolición de la prostitución "se saque por fin", y que sea realmente una ley que proteja a las mujeres, que haya planes de recuperación integral, posibilidades de trabajo para esas mujeres, "protección ante las mafias para ellas y para sus familias que también están amenazadas y que de verdad empiece a haber una educación sexual igualitaria en los colegios que permita que los hombres no vean a las mujeres como objetos alquilables".

Según algunos estudios, el 40% de los hombres españoles ha consumido en algún momento prostitución, ha señalado la portavoz de esta concentración en la que han participado con la cara tapada porque, según ha dicho, se trata de mafias y "somos valientes pero no somos heroínas".