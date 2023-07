El Festival Folklórico Internacional de Extremadura celebra sus 42 años del 11 al 18 de julio

Se celebra del 11 al 18 de julio en la ciudad de Badajoz, junto a las localidades pacenses de Valencia de Alcántara, Valdelacalzada, Castuera, Fuente de Cantos, Pueblonuevo del Guadiana y Oliva de la Frontera y la cacereña de Torreorgaz.

Una nueva edición de este festival que, durante ocho días, estará representado por un amplio surtido de opciones de danza y de música, típicas de las distintas costumbres culturales que han perdurado a lo largo de los años, y que estas agrupaciones muestran como símbolo de la representatividad de su cultura. Además de las galas que se celebrarán en el Teatro López de Ayala de Badajoz, también sus calles y distintos escenarios de poblaciones extremeñas serán el marco para disfrutar de esta amplia selección de danzas.

En esta ocasión, los grupos participantes son el Conjunto Folklorico 'Mokra' (Amistad) de Albania; el Hwaseong Dance Company y Group de Tambores Ryu de Hwaseong de Corea; el Conjunto Folclórico Trencan de Eslovaquia; The Adjarian Song and Dance State Academic Ensemble Arsiani de Georgia, y el Rancho Folclórico de Ponta do Sol de Madeira (Portugal).

Asimismo, representarán a España junto al conjunto anfitrión que es la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, Juéllega Extremeña de Valencia de Alcántara y el Grupo Don Sancho de Zamora, en el marco de este festival cuya programación incluye una jornada de juegos tradicionales y otra de talleres de danza en el paseo de San Francisco de la capital pacense.