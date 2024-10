Extremadura se convierte así en la autonomía con un mayor porcentaje de ofertas para la profesión de ventas en España, según 'The House of Sales', la comunidad de The Adecco Group por y para los perfiles de ventas.

Pero dentro de la comunidad extremeña, el reparto de ofertas no es igualitario. Así, el 68,5 por ciento de las vacantes se publica en la provincia de Badajoz y, con menor representación, el 31,5 por ciento restante se localiza en Cáceres.