Dimite el Asesor de Comunicación de Guardiola y esta, suspende el Comité ejecutivo que había convocado para este martes

La Presidenta del PP extremeño, María Guardiola ha decidido aplazar el comité Ejecutivo regional y la Junta Directiva regional que en un principio había convocada para la tarde de mañana martes en Mérida. Atrasa esta convocatoria, aún sin nueva fecha, que en un principio iba a ser abierta para los afiliados del Partido en la región y cuyo objetivo es el de aclarar la situación actual en la búsqueda de pactos con Vox, para la gobernabilidad de Extremadura, exponer la hoja de ruta y escuchar a las voces también críticas con la situación actual que hay dentro del partido.

Concretamente esta rectificación de Guardiola, quiere evitar interpretaciones malintencionadas o distracciones que nos aparten del camino de llevar a Feijóo a La Moncloa", por lo que, informa: "He decidido aplazarlos", según indica en una carta que recibirán hoy los afiliados del PP, según adelanta el Diario Nacional El Mundo.

Una carta en la que reitera que es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con la formación VOX, sin descartar en este caso en la misiva que Vox entre a formar parte de un gobierno regional.

Rectificación para evitar el ruido mediático se indica desde el PP, y no interferir en la campaña electoral nacional.

Un ruido mediático que ya ayer se hizo sentir, ya que horas antes de que Guardiola decidiera suspender este comité ejecutivo, su asesor de comunicación, Santiago Martínez-Vares, CEO de la consultora de comunicación Rebellious Words, que ha estado al lado de Guardiola desde que fue nombrada presidenta del partido en Extremadura, así como durante la campaña electoral, anunciaba de forma pública que dejaba de trabajar con Guardiola, una vez que se filtraba un audio, en el diario digital Ok Diario en el que atacaba y amenazaba al presidente nacional de VOX, Santiago Abascal. Se apunta que el propio Martínez-Vares podría ser uno de los artífices de la posición de Guardiola de No pactar Gobierno con Vox. Posición que ha sido muy cuestionada y ha causado malestar en el interior del partido, tanto en Extremadura como fuera de nuestra comunidad. Desde la consultora negaban en un comunicado público que ellos hayan intervenido en las negociaciones parlamentarias y que ahora se apartan para que no se ataque malintencionadamente a Guardiola.