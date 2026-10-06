Detenido un hombre por abatir de forma furtiva un ciervo en Oliva de Mérida y a otro por receptación

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por su implicación en un delito de caza furtiva y receptación, uno de ellos por abatir de forma ilícita un ciervo en un coto privado de caza del término municipal de Oliva de Mérida, y el otro por receptación.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el propietario de la finca, quien comunicaba que durante los primeros días de septiembre, había hallado en el interior de su propiedad el cuerpo sin vida de un ciervo macho de gran porte al que le habían cortado la cabeza para llevarse el trofeo.

En la inspección ocular realizada en el lugar del hallazgo, los agentes tomaron muestras biológicas del ciervo decapitado con el fin de obtener su perfil genético, y posibilidad de cotejo con las muestras de la cabeza ante una posible recuperación de ésta.

De las manifestaciones obtenidas y revisión de imágenes, ante la sospecha de que el trofeo pudiera encontrarse en un taller de naturalización de la zona, se realizaron inspecciones en establecimientos relacionados con el sector cinegético, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Las inspecciones llevaron a los agentes hasta un taxidermista de la comarca de Vegas Altas, donde se localizó la cabeza del venado, carente del precinto legal obligatorio emitido por la administración autonómica que acredite su trazabilidad y que, según asiento en el libro de registro, lo había entregado para naturalizarlo un vecino de Palomas.

Una vez intervenida y analizada la pieza, se pudo saber que correspondía sin ningún género de dudas al mismo ejemplar capturado en la finca de Oliva de Mérida.

La investigación ha permitido la identificación plena de los responsables de la acción delictiva, por lo que por un lado, se procedió a la detención del propietario de la taxidermia, quien se había hecho cargo del trofeo, imputándole un presunto delito de receptación.

Y por otro, dado los indicios recopilados sobre el terreno, permitieron detener a un vecino de Palomas como presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del ciervo de manera clandestina en la finca, imputándole un delito contra la fauna por furtivismo, al cazar sin autorización del titular del coto privado de caza

Las diligencias instruidas junto a los detenidos han sido entregadas en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.

Ahora, se está a la espera de los análisis de muestras del laboratorio y contraste científico, que confirmen la coincidencia exacta y la total correlación entre los restos orgánicos del cadáver hallado en la finca y el trofeo intervenido en la taxidermia.