CSIF denuncia la no sustitución de 221 docentes tras las vacaciones navideñas, la Consejería asegura que este martes se incorporan

Ayer en el regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas, el sindicato CSIF Extremadura denunciaba que no se habían realizado las sustituciones de docentes en los centros públicos de la región provocando con ello que cerca de 5.000 alumnos se hayan visto afectados por las bajas de 221 docentes.

Una "precaria situación" cuya responsabilidad el sindicato atribuye a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que publicó el pasado 5 de enero la convocatoria para cubrir las sustituciones "ya previstas" tras el período de Navidad, lo que ha supuesto que ayer lunes "no pudieran estar incorporados los más de doscientos sustitutos necesarios" debido a que hasta ayer mismo 8 de enero no se produce la adjudicación de estas plazas, y no se podrán incorporar hasta hoy martes 9 de enero.

Por su parte, la Junta de Extremadura explicaba que ha estado trabajando durante toda la Navidad para que las plantillas de los centros educativos estén ajustadas. Por ello, publicó el 5 de enero la convocatoria para cubrir sustituciones, convocatoria ayer resuelta, por lo que este martes ya «estarán todas cubiertas»