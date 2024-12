Crean la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres para ayudar a estos enfermos

Una treintena de personas ha creado la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca) para ayudar a estos enfermos y pedir una mejor atención, por lo que una de sus primeras reivindicaciones ha sido pedir que se ponga en marcha una unidad sanitaria que atienda solo a estos pacientes, sobre todo cuando acuden al hospital con algún brote.

Esther Márquez es la presidenta de esta asociación que tiene también como objetivo que los enfermos "no se sientan solos" y reciban terapias que no reciben a través de la sanidad pública. Además, los enfermos de esclerosis múltiple tampoco reciben servicios de fisioterapia o psicología hasta que no tienen reconocido un grado de discapacidad, por lo que la atención a estos enfermos llega en muchas ocasiones tarde y son las asociaciones las que cubren este servicio.

Cabe recordar que existe una asociación a nivel regional, pero los promotores de Aeemca creen que es necesaria una atención más cercana a los pacientes ya que la provincia de Cáceres es muy extensa y hay enfermos en muchos pueblos pequeños que necesitan atención y apoyo.

La esclerosis múltiple es una afección que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal. Sus síntomas varían en cada persona y dependen de la ubicación y la gravedad del daño en la fibra nerviosa.

Algunos de los síntomas más comunes son problemas de visión, astenia, dificultad para caminar y mantener el equilibrio, y entumecimiento o debilidad en brazos y piernas. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer, o durar mucho tiempo. Se desconocen las causas de la enfermedad, pero tener antecedentes familiares puede aumentar el riesgo.

Así, es una enfermedad que se manifiesta de diferentes formas, ya que hay enfermos que sufren brotes agudos que una vez superados no dejan secuelas, pero otros pacientes empiezan a deteriorarse desde el principio y se pierden capacidades. También hay casos en los que la enfermedad se manifiestas por brotes al principio pero después se va deteriorando de forma progresiva.

Por ello, Aeemca pide también que aumente la investigación en esta enfermedad de la que todavía no hay cura para conseguir que los pacientes puedan llevar una vida normal, ya que puede llegar a ser incapacitante.