La consejería de Educación y Empleo rectifica y las clases comenzarán el 12 de septiembre

La consejería de Educación rectifica y el próximo curso escolar comenzará el 12 de septiembre, como era habitual y no el día 6 de septiembre como habían anunciado, pese a la oposición de los sindicatos, colegios y Ampas. Tras una reunión de una mesa técnica, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha reconocido este malestar y la falta de unanimidad, por lo que modifican la fecha para fomentar, dice, el diálogo y que la fecha no sea un problema. También ha adelantado que cualquier centro que lo solicite, impartirá el nuevo Bachillerato General el próximo curso destinados a alumnos que no tienen claro por qué carrera se van a decantar. Se impartirán asignaturas como matemáticas, arte, ciencia o economía. En cuanto al intento de adelantar el curso, el sindicato CSIF, se congratula por la rectificación, aunque mantiene la huelga general en el sector el próximo 30 de mayo al considerar que hay incumplimientos de la consejería como recortes de las plantillas de los docentes que impide, como marca la ley, la atención individualizada al alumno.