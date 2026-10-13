Los concurso de acreedores disminuyeron un 5 % en Extremadura hasta septiembre

Los concursos de acreedores disminuyeron un 5 % en Extremadura en los nueve primeros meses del año frente al descenso medio del 0,2 % en el conjunto de las comunidades autónomas.

Los concursos de acreedores alcanzaron los 57 expedientes concursales en Extremadura entre enero y septiembre, según datos analizados por el Centro de Estudios de Experian España.

En el mes de septiembre se registraron 10 expedientes concursales en Extremadura, lo que supone una variación interanual del -16,6 % frente a la subida nacional del 25 %.

El análisis sectorial revela que a nivel nacional el sector con mayor número de disoluciones en septiembre fue el de actividades inmobiliarias, seguido de administrativas y servicios auxiliares y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.