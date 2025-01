La Comisión Europea admite a trámite una denuncia de FONDENEX sobre la zona ZEPA de Los Arrozales

FONDENEX presentó el pasado 3 de enero de 2025 una denuncia (Queja) contra el Estado Español por la decisión de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura de cambiar el uso del suelo en la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Palazuelo y Guadalperales. Dicho organismo ha empezado a autorizar el cambio de cultivo de < > a < >, principalmente olivos.

Los humedales de estas dos zonas han sido colonizados desde hace muchos años por una rica comunidad de vertebrados, especialmente aves, lo que propició su declaración como ZEPA y su inclusión en la Red Natura 2000, de la Unión Europea. Al autorizar los cambios de cultivos, los humedales están desapareciendo, y con ello, también la pérdida de todas las aves ligadas al medio acuático.

La decisión de la Junta de Extremadura es ilegal, por tres motivos principales: no ha realizado la pertinente evaluación y posterior declaración de impacto ambiental, obligatorias según la legislación vigente; no ha obtenido la autorización de la Comisión Europea para realizar el cambio de uso de suelo, y no sólo no la ha obtenido, ni se ha solicitado, como ha confirmado la Dirección General de Medio ambiente del organismo comunitario; y tres, está destruyendo hábitats protegidos de especies protegidas, lo que puede conllevar consecuencias penales.

La Consejera de Agricultura ha mentido descaradamente a los extremeños. Ahora la Comisión inicia el trámite de estudio de la Queja lo que puede conllevar serias consecuencias para el Gobierno Central y la Junta de Extremadura. La comunicación oficial de la aceptación de la denuncia se ha producido hoy, 13 de enero de 2025, con el código CPLT (2025) 00045.