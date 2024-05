Asociación AFAL asegura estar "asfixiada" por el retraso de la subvención de la Junta y pide una reunión a Guardiola

La presidenta de la Asociación Extremeña AFAL, Francisca Chaves, ha lamentado este sábado la "asfixia" que sufren por el retraso en la recepción de los 352.000 euros de subvención de la Junta que esperaban tener desde el pasado enero, al tiempo que ha reiterado sus deseos de mantener una reunión con la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, para hacerle llegar sus peticiones.

Esta demora, ha explicado Chaves en declaraciones a los medios en Mérida, ha supuesto que AFAL haya "agotado" el dinero del que dispone para 2024 destinado a los alojamientos en hoteles, tras haber tenido que "recurrir a fondos propios".

"Cuando una familia te llama, te pide alojamiento y le dices 'es que no tenemos dinero', la gente no lo comprende, pero es que los dineros se acaban y mucho más si no han llegado todavía", ha reflexionado la presidenta minutos antes de la celebración, en el Centro Cultural Alcazaba, de la Asamblea General ordinaria de socios correspondiente al ejercicio 2023.

Cabe resaltar que AFAL fue creada en 1995 con el propósito de paliar las deficiencias económicas y logísticas que deben soportar las familias de enfermos de larga duración, en términos de desplazamientos y hospedajes de los pacientes y sus acompañantes.

Desde su fundación hasta el 31 de diciembre de 2023, AFAL ha atendido a un total de 4.875 pacientes y familias, de los los cuales 436 fueron el pasado año. Ello implicó un coste anual por familia de 923,35 euros, según las cifras dadas a conocer en la asamblea de este sábado.

En este sentido, Chaves ha recordado que con el 'Programa Compañía' no solo se atiende a pacientes y familiares con leucemias, linfomas, mielomas o ablasias sino a "cualquier persona derivada por el SES".