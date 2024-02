APAG Extremadura ASAJA anuncia cortes de carreteras, UPA-UCE comparte las reivindicaciones pero no respalda la unilateralidad

Apag Extremadura Asaja ha convocado movilizaciones a partir de la próxima semana ante la grave crisis que atraviesan los sectores agrario y ganadero en estos momentos, mientras que UPA-UCE Extremadura, aunque comparte los motivos, no las respalda por ser convocadas de forma unilateral.

En sendas ruedas de prensa este miércoles, ambas organizaciones agrarias han denunciado los trámites burocráticos, la situación con la Política Agraria Común (PAC), la Agenda 2030 y la competencia "desleal" con los productos importados de terceros países que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias y medioambientales.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, junto al presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha convocado las movilizaciones que comenzarán el viernes 9 de febrero y se prolongarán durante los jueves y viernes de ese mes.

Cada uno de estos días se cortarán carreteras entre las 9:00 y las 17:00 horas, pues han de ser "constantes y duraderas" para conseguir los objetivos, según Metidieri.

En la provincia de Badajoz, cortarán la autovía A-66, a la altura de Almendralejo; la N-430 en Valdivia y la N-432 en el cruce de Feria con Fuente del Maestre, con un total de 200 tractores y 500 manifestantes en cada corte conforme han estimado.

En Cáceres, cortarán la autovía A-66 a la altura de Hervás, la misma carretera a la altura de Casas de Cáceres, área del Gallo; y también la A-66 a la altura de Navalmoral de la Mata.

Han explicado que se han adelantado por cuenta propia con la convocatoria de estas manifestaciones ante la "presión" de su gente, aunque se ha mostrado abierto a hablar y "hacer las cosas de manera conjunta".

Por su parte, el presidente de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha descartado su participación en actos donde "no se les ha dejado", aunque también ha tendido la mano a Apag y COAG en este sentido para realizar acciones conjuntas "siempre desde el consenso y contando con todas las partes desde el principio". No obstante, Huertas ha informado de que si no es posible convocarán movilizaciones de forma unilateral.

Estas diferencias se han puesto de manifiesto un día después de que Asaja, UPA y COAG acordaran retomar el calendario de movilizaciones a nivel nacional.