El alquiler se incrementaba en Extremadura un 4,6% durante el primer trimestre del 2024

El precio de las viviendas en alquiler en Extremadura ha subido un 4,6 por ciento en el primer trimestre del año y se ha situado en 6,6 euros/m2, según el último informe publicado por Idealista. Este dato supone una subida del 12,3 por ciento interanual y el mayor precio del alquiler de la serie histórica en Extremadura.

El comportamiento de las provincias extremeñas ha sido alcista durante los últimos tres meses. Así, en Cáceres las rentas han subido un 8,4 por ciento que deja el precio de los inmuebles en alquiler de la provincia en 6,4 euros/m2.

En la provincia de Badajoz, por su parte, los precios han subido un 2,9 por ciento hasta establecerse en 6,6 euros/m2. En ambos casos se alcanza el precio máximo desde que Idealista tiene registros.

Asimismo, y en cuanto a las ciudades más pobladas, durante el invierno los precios de las viviendas en alquiler han subido un 3,4 por ciento en Badajoz, estableciendo el precio de cada metro cuadrado en 7,4 euros, y en Cáceres un 7,1 por ciento hasta situarse en 7,1 euros/m2.

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Por el contrario, en la capital extremeña, Mérida, las expectativas de los caseros bajaron un 4 por ciento hasta los 6 euros/m2, según los datos de Idealista.