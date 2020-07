Alejandro Vélez anuncia que denunciará al Ayuntamiento de Badajoz si no se le restablece dentro del grupo municipal de VOX

VOX Badajoz

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, anuncia en Onda Cero que denunciará a la corporación local si mañana no se le restablece dentro del grupo municipal de VOX. Vélez ha explicado que el Ayuntamiento se ha acogido a una incidencia de nulidad presentado por el Partido VOX, ante la suspensión cautelar emitida por el juzgado sobre su expulsión del partido, y muestra su asombro por no estar incluido mañana en el pleno municipal el restablecimiento de su grupo.