La agricultura será la principal beneficiada del incremento del salario mínimo pero advierten que supondrá un coste añadido a las explotaciones

El campo extremeño y sectores como hostelería, limpieza y dependencia serán donde más se note la nueva subida del salario mínimo interprofesional, que alcanzará los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Acuerdo del Gobierno con los sindicatos CC OO y UGT que no cuenta con el apoyo de la parte empresarial. Tendrá efecto retroactivo. En cuanto a las valoraciones, en Onda Cero, el secretario general de la organización agraria UPA-UCE, Ignacio Huertas, resalta que es una subida más en los costes de producción que debe ser compensada con unos precios dignos que cubran esos costes. Huertas reclama que se aplique a rajatabla la Ley de la Cadena Alimentaria y se sancione a quien no la cumpla. Por su parte, el secretario general de la patronal CREEX, Javier Peinado, dice que va en una línea electoralista y populista, que puede generar economía sumergida, afectar a los contratos en vigor y lastrar la competitividad en un contexto económico complicado. Muy distinto, lógicamente, piensa la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón que lo califica de medida histórica y muy beneficiosa para la región. Por otra parte, el portavoz de la Junta, Juan Antonio González habla de magnífica noticia y de justicia social que beneficiará a 80.000 extremeños. Además, la presidenta regional del PP, María Guardiola, considera buena noticia que se suba el salario mínimo, pero lamenta que no nazca del consenso y no se tenga en cuenta la complicada situación de las Pymes y micropymes.