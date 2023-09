La AEMET prevé un otoño con temperaturas cálidas y probabilidad de que llueva más de la media

El delegado territorial de la AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez, ha hecho público hoy el balance climático de la pasada estación del verano y las previsiones para el otoño, que comenzará el sábado a las 08:50 horas. Un otoño con temperaturas cálidas y con probabilidad de que llueva más que la media. Una situación que paliaría los dos años de sequía que llevamos. El verano ha sido el segundo más cálido en el periodo de referencia, pero la parte positiva es que ha llovido lo normal. Sin embargo, si comparamos con los últimos 10 años, no estamos recuperados de los periodos de sequía. Por el contrario, el mes de septiembre arroja superávit de lluvias y este jueves se esperan precipitaciones, pero no muy notables. En cuanto al otoño entrante, Núñez dice que el perfil más probable, al 50 por ciento, dice que lloverá más que la media, pero no está garantizado que ponga fin a la sequía.