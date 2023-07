ADMO o la Unidad Oncológica Infantil del Materno de Badajoz, entre los Premios Solidarios de ONCE

La Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO) de Extremadura, el programa 'Dos de Tarde' de Canal Extremadura Televisión), Aitor José Galindo Valle, Ocón Extremeña de Transportes S.L. y la Unidad Oncológica Infantil del Hospital Materno Infantil de Badajoz han sido los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023, que se han fallado este jueves en Plasencia.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se han comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores de la cultura institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la economía social y los objetivos del Tercer Sector.

Y en concreto, ha apuntado ONCE en nota de prensa, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

De este modo, en la categoría de la Institución, Organización, Entidad, ONG, el Solidarios es para la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura por ser una "entidad referente" en el fomento de la donación de médula ósea con un modelo integral que sitúa a Extremadura en los mejores datos nacionales.

ADMO ha logrado, entre otras muchas cosas, la instauración de una red eficiente de captación e inscripción de donantes de médula ósea en Extremadura en los 11 hospitales de la región, la recogida de la sangre de cordón umbilical en las maternidades públicas extremeñas y el desarrollo de un sistema de apoyo psicosocial para acompañar a todas las personas que tienen un diagnóstico en enfermedad oncohematológica, como la leucemia.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, se premia al programa 'Dos de Tarde', de Canal Extremadura Televisión, por dar cabida entre sus contenidos a temas relacionados con la discapacidad, con un tratamiento "totalmente normalizado", además de contar entre sus colaboradores con una persona con discapacidad.

Aitor José Galindo Valle es el galardonado con el Premio Solidarios a la Persona Física, por su "impecable trayectoria" y su "dedicación absoluta" a mejorar la vida de las personas con discapacidad, a través de su asociación Aspace.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios es para Ocón Extremeña de Transportes S.L., por haber apostado desde sus inicios (hace más de 15 años), por la inclusión laboral de personas con discapacidad, fomentando la creación de empleo en el ámbito rural.

Finalmente, en el apartado de Administración Pública el Solidarios es para la Unidad Oncológica Infantil del Hospital Materno de Badajoz, porque desde su creación en 2005, y tras 18 años de trayectoria, esta unidad ha atendido a más de 500 pacientes infantiles y juveniles afectados de cáncer.

"La tecnología avanzada y el equipo humano que lo conforman hacen que sus pacientes logren una supervivencia mayor al 80% de los casos. La clave del éxito, en gran medida, se debe a la labor puramente vocacional que tanto profesionales sanitarios, no sanitarios, voluntarios y familias desarrollan con estos pacientes", ha destacado ONCE.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 ha estado formado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz; el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; la consejera general de la ONCE, Ana Díaz, y el consejero territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier González.

Asimismo, ha sido miembros del jurado la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira; el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón; la concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos Amelia Molero y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cáceres, Isabel Bravo.

La entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 se realizará en una gala que se celebrará el día 20 de septiembre en el Teatro Alkázar de Plasencia a las 19,30 horas.