Los vecinos de Proserpina piden no depositar la basura fuera de los lugares estipulados.

Desde la asociación de vecinos de Proserpina hacen un llamamiento para que no se tire basura donde no corresponde. Piden que tanto vecinos del barrio como de la ciudad no tiren enseres, ripio, restos de poda o cualquier tipo de restos en lugares indebidos como al lado de contenedores o espacios vacíos.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Proserpina, Francisca Sánchez, pide encarecidamente que el ayuntamiento ponga especial vigilancia en este asunto. Incluso recuerda que a principios de este mes de enero se produjo un incendio en Proserpina a causa de los restos de poda que depositaron en la zona.

Además, corrigen el mensaje que lanzaron desde sus redes sociales donde invitaba a avisar a la propia asociación para que fuera ésta quien avisara al ayuntamiento y se comenzara la correspondiente sanción.

Desde la delegación de Limpieza se recuerda que, para que se puedan retirar los residuos al punto limpio, existe un teléfono al que pueden llamar los ciudadanos para que se proceda a la retirada de los mismos. Dicho teléfono es el 924 373 163, donde le indicarán cuando pueden colocarse dichos residuos en el contenedor para su retirada.