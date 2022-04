Recorrido Miércoles Santo en Mérida

Cofradía del Stmo. Cristo de las Tres Caídas y Ntra. Sra. de la Misericordia

Dos pasos: Stmo. Cristo de las Tres Caídas y Ntra. Sra. de la Misericordia

Parroquia Nuestra Señora de los Milagros

Horarios previstos

Salida: 19:45h

20:45h Puente Romano

21:30h Plaza de Roma

22:00h Concatedral (Carrera Oficial)

22:45h Arco de Trajano

00:00h Puente Romano

Entrada 01:30h

Itinerario:

Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, Avd. Antonio Campos Hoyos, C/ Antonio Rodríguez Moñino, Avd. de la Constitución, Paseo de los Rosales, Puente Romano, Plaza de Roma, C/ El Puente, Plaza de España, Concatedral de Santa María, C/ Santa Julia, C/ Trajano, Arco de Trajano, C/ Alvarado, Plaza de la Constitución, C/ San Francisco, C/ Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Concatedral Santa María, C/ El Puente, Plaza de Roma, Puente Romano, Paseo de los Rosales, Avd. de la Constitución, C/ Antonio Rodríguez Moñino, Avd. Antonio Campos Hoyos y entrada en la Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros.

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor

Dos pasos: Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Mayor Dolor

Basílica de Santa Eulalia. Avda. de Extremadura.

Horarios Previstos

Salida: 20:30 h.

21:15 h. Encuentro

22:15 h. Carrera Oficial

23:30 h. Arco de Trajano

00:00 h. S. Francisco

Entrada: 01:15 h.

Itinerario: Jesús Nazareno por Avda. de Extremadura, Almendralejo, Arzobispo Mausona, Camilo José Cela, Delgado Valencia y Puerta de la Villa.

Nuestra Señora del Mayor Dolor por Avda. de Extremadura, Rambla y Puerta de la Villa, donde se realizará el Encuentro tras el que continuarán por Santa Eulalia, Plaza de España, Concatedral, Santa Julia, Trajano, Alvarado, Plaza de la Constitución, San Francisco, Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla, Avda. de Extremadura, Basílica.