Recorrido Domingo de Ramos en Mérida

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

11.30 horas desde la Iglesia de El Carmen hasta la Concatedral por Almendralejo, Travesía de Almendralejo, Plaza de la Constitución, Alvarado, Trajano, Félix Valverde Lillo y Plaza

*Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio

Dos pasos: Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio

Parroquia de San José. C/ Publio Carisio

Horarios previstos e itinerarios:

Salida: 17:00h, Puerta de la Villa: 18:15 h, Carrera Oficial 19:30 h, Templo de Diana 20.30 h, Llegada 23:00h

Casa Hermandad, Octavio Augusto, Jardines del Teatro Romano, Plaza de Margarita Xirgú, C/ José Ramón Mélida, Puerta de la Villa, C/ Santa Eulalia, Plaza de España, paso por Concatedral, Plaza del Rastro, C/ Romero Leal, C/ Sagasta, C/ José Ramón Mélida, Margarita Xirgú, Jardines del Teatro Romano, Avda. Estudiantes y llegada a su Casa Hermandad en Publio Carisio.

*Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora del Rosario

Un paso: Entrada en Jerusalén

Concatedral de Santa María. Plaza de España.

Un paso: Entrada de Jesús en Jerusalén

Horarios previstos e itinerarios:

Salida: 18:30 h.

Situación aproximada

19:00 Plaza de Roma

19:30 Templo de Diana

20:00. Puerta de la Villa

20:45 Concepción

21:30 Entrada

Plaza de España, Calle El Puente, Plaza de Roma, Calle Cava, Plaza del Rastro, Romero Leal, Berzocana, Puerta de la Villa, Delgado Valencia, Félix Valverde Lillo, Moreno de Vargas, Cárdenas, Concepción, Trajano, Santa Julia y Plaza España.