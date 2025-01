Osuna dice que Junta y ayuntamiento coinciden en que se resuelva "cuanto antes" la adjudicación del Festival de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha mostrado "convencido" de que tanto la Junta de Extremadura como el ayuntamiento tienen "el mismo interés" en que se resuelva "cuanto antes" la adjudicación de la gestión de la programación del Festival de Teatro de la capital autonómica.

Tras recordar que esa licitación quién la "pilota" es la Junta, ha incidido en que "interesa que se adjudique cuanto antes", al tiempo que se ha mostrado "convencido" de que "cualquiera de las compañías que se quede con la programación será capaz de programar el festival con el tiempo suficiente".

"El Festival de Teatro Clásico de Mérida es el motor cultural no sólo de la ciudad, sino de Extremadura, sin esos dos meses de verano. Y hemos tenido una experiencia previa también de una adjudicación tardía en la anterior adjudicación, ¿no? Por tanto, no me preocupa en exceso" (que aún no haya sido adjudicada la empresa que se encargará de la programación del certamen)", ha espetado Rodríguez Osuna a preguntas de los medios durante la presentación este lunes en Mérida de la programación del Teatro María Luisa para el primer trimestre del año.

"Yo creo que lo que interesa es que se adjudique cuanto antes, pero estoy convencido de que cualquiera de las compañías que se quede con la programación será capaz de programar el festival con el tiempo suficiente", ha espetado.

"Ésa es mi esperanza y yo creo que va a suceder así, porque me consta que la Junta de Extremadura está igualmente preocupada en resolver cuanto antes la licitación del festival", ha subrayado el alcalde.