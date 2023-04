La programación de la Feria del Libro incluye talleres para todas las edades y cuentacuentos

El jueves y el viernes, 4 y 5 de mayo, habrá desde las 10 horas un cuentacuentos titulado La grave enfermedad de la niña que no podía decir “por favor” ni “gracias”, por Antonia Galán Baños, dirigido a niños de Primaria. La historia que cuenta habla de los problemas que tiene su protagonista por no poder pronunciar unas palabras fundamentales: por favor y gracias. Una situación desagradable le hace descubrir la solución a su problema, que no es otra que dejar de pensar en ella y pensar en los demás.

También esos dos días, a las 11 horas, será el taller dirigido a personas adultas con capacidades diferentes Haciendo Viñetas, por Factoría de Arte y Desarrollo en el Pórtico del foro. Esta actividad es un taller que trata de trabajar la recepción de información, la imaginación y la creación en el público de una manera dinámica. El taller consistirá en la escucha activa de una historieta, que será leída por el coordinador de la actividad, mientras que los participantes dibujan viñetas de lo que les sugiere dicho texto.

En la tarde del viernes tendrá lugar, a las 19 horas, el taller de Creación de superhéroes y superheroínas con discapacidad, impartido por Plena inclusión Montijo en el Centro Cultural Alcazaba. Se trata de una actividad inclusiva para disfrutar con novela gráfica.

Ya el sábado, 6 de mayo, se celebrará un cuentacuentos en el Pórtico del Foro, a las 12 horas, para niños desde 3 años. A las 12.30 tendrá lugar el taller “¿Qué me está pasando? Mi cuerpo está cambiando” impartido por Pussycat Tienda Erótica en el Centro Cultural Alcazaba.

A las 20 horas será el taller para jóvenes titulado Las historias de TikTok. Está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años y se celebrará en el Pórtico del Foro. El taller consiste en la creación de una narración con un formato de Cadáver Exquisito, para ser interpretada en Tik Tok por sus propios autores.

El último día de feria, el domingo, 7 de mayo, el cuentacuentos será a las 12 en el Pórtico del Foro.

Del 3 al 7 de mayo se celebrará la XLII edición de la Feria del Libro, en el Templo de Diana y el Pórtico del Foro. También se llevarán a cabo algunas actividades en el Centro Cultural Alcazaba.

Cerca de sesenta presentaciones de autores de ámbito nacional, regional y local, actividades culturales, talleres, cuentacuentos, charlas y actuaciones musicales para todos los públicos. En total de dieciocho casetas de librerías, editoriales e instituciones se ubicarán en la Plaza del Templo del Diana. La Feria comenzará el miércoles, 3 de mayo, a las 19.00 horas y ese día contará con autores como Inma Chacón y Carmen Mola.

HORARIOS DE LA FERIA

El miércoles, el horario será de 17.30 horas hasta fin de programa. De jueves a viernes el horario de la feria será de 11 a 14 horas y de 17.30 hasta fin de programa, mientras que el sábado y el domingo, de 11 a 14.30 horas y de 17.30 hasta fin de programa.

La Feria del Libro está financiada por la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Mérida “EDUSI Mérida Central”, aprobada con un presupuesto total de 12’5 millones de euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.