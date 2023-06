Una manifestación y espectáculos protagonizan el Día del Orgullo en Mérida bajo el lema 'Nuestros Derechos No Se Tocan'

Una manifestación, conciertos, y espectáculos teatrales e infantiles encabezan las actividades organizadas en Mérida por el Día del Orgullo LGTBI bajo el lema 'Nuestros Derechos No Se Tocan', en alusión al "panorama político actual" y el "momento convulso" que vive el país.

Así, el concejal delegado de LGTBI y Diversidad en el Ayuntamiento de Mérida, José Ángel Calle, ha remarcado el compromiso "histórico" del consistorio hacia este colectivo y ha ofrecido la ciudad al resto de Extremadura para "reseñar" que está a su disposición para "protegerles".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa para presentar el programa de actividades del Día del Orgullo en la que ha estado acompañado por la delegada LGTBI y Diversidad en la anterior legislatura, Pilar Amor, la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y la activista de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres.

Sobre la programación, este sábado, 24 de junio, se representará la obra teatral de comedia 'Porno' en el Centro Cultural Nueva Ciudad de la capital extremeña a las 21,00 horas. Está recomendada para mayores de 16 años y el precio único de sus entradas es de 5 euros.

Mientras que el martes 27 se desarrollará en la radio pública municipal, Radio Forum, el programa 'Diversa', que estará dedicado al colectivo LGTBI.

El miercoles 28 tendrá lugar la tradicional manifestación del Día del Orgullo, que este año cambia de hora debido a la previsión de altas temperaturas, por lo que la marcha partirá a las 20,00 horas desde el Parque López de Ayala y continuará su recorrido, acompañados por una batukada, por la Avenida de Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo y finalizará en la Plaza de España.

Una vez que los manifestantes lleguen a la Plaza de España, se leerá un manifiesto, se celebrará un concierto de la mano de La Prohibida y Algora y posteriormente el DJ JC Corrales amenizará la fiesta.

Por último, el viernes 30 se realizará el espectáculo teatral 'Drag Kids' a las 20,00 horas en la Plaza de España y, más tarde, a las 20,30 horas se celebrará un concierto a cargo de Folklórica Moderna.

Así, Calle ha agradecido a las asociaciones que han conseguido que "a lo largo de todos estos años" la capital autonómica "levante la bandera de la diversidad con credibilidad" y ha recordado que Mérida fue la primera ciudad extremeña en la que ondeó esta bandera en la fachada del ayuntamiento y que fueron los primeros en "sacar los miedos y los complejos hacia fuera".

También ha resaltado el edil que el actual alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, creó "la primera delegación LGBTI de España" y ha señalado que su compromiso como nuevo delegado es mantener, de la mano de los colectivos, lo que la "institución ha sido capaz de hacer" durante estos años, como estar a la "vanguardia de la diversidad".

"MOMENTO CONVULSO"

En este "momento convulso" y de "oleadas neoconservadoras, de gente retrógrada" y de personas que "consideran que tienen la capacidad de manipular lo que son los Derechos Humanos y lo que no", ha asegurado que Mérida se ofrece al colectivo de toda Extremadura como "su ciudad", que tiene como "bandera" la diversidad.

Por otro lado, la activista de Extremadura Entiende Sisi Cáceres ha señalado que se ha escogido el lema 'Nuestros Derechos No Se Tocan' por el "panorama actual", aunque ha señalado que están "un poco preocupadas", pero no tienen "miedo", como ya se lo han dicho "en muchas ocasiones".

Asimismo, ha recalcado que no solo los derechos del colectivo "no se tocan", sino también los movimientos feminista o ecologista, por ello quieren lanzar un mensaje "profundo" de que los "derechos sociales por los que la ciudadanía ha peleado tanto" no se "tocan" por parte de partidos que "usan el fascismo para acercarse a las instituciones".

Desde las entidades que apoyan el colectivo se ha realizado un llamamiento para que salgan a la calle en la manifestación porque creen "que es más necesario que nunca" para demostrar su fuerza y para lanzar el mensaje de que "juntas" van a poder contra esta "ola reaccionaria" que les "preocupa" y la que van a enfrentar "con todas las herramientas y todos los recursos democráticos".

"EN EL CENTRO DE LA DIANA"

Mientras, la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha señalado que salir a la calle es "más importante que nunca" porque están "en el centro de la diana de mucha gente", como se ve, dice, en "opiniones vertidas en redes sociales", "pancartas publicitarias" y en "artículos de periódicos".

Asimismo, Tostado ha hecho un llamamiento no solo a la ciudadanía, sino también a las organizaciones "de la sociedad civil" con la que tienen alianzas y "siempre" han ido de la mano para que asistan a la manifestación por el Día del Orgullo que se celebrará el miércoles 28.

También ha señalado que vienen "tiempos complejos", ya que, según ha explicado, señalan al colectivo, a sus "familias", a las personas "inmigrantes" y a las "políticas de solidaridad internacional", por lo que tienen agarrarse de la mano "fuerte" y "salir a la calle".

En el camino para lograr estos derechos han sufrido "mucho", ha señalado Tostado, en referencia a quienes se han alejado de sus familias, o de quienes se han tenido que "ir de sus pueblos", por lo que no van a permitir "ni un paso atrás" y no van a volver "jamás a los armarios".

Derechos que se traducen en políticas públicas como la aplicación de la Ley Trans y LGTBI, que en 2022 durante el Día de Orgullo estaba recientemente aprobada.

Por su parte, la delegada de LGTBI y Diversidad en la anterior legislatura, Pilar Amor, ha destacado que mientras esté el actual gobierno local no van a "permitir que ningún partido tire los derechos del colectivo LGTBI a la basura".

Además, ha reafirmado que tampoco van a permitir que "ningún partido político utilice ideológicamente los derechos fundamentales" para "blanquear su discurso ideológico cuando todas las leyes que se han aprobado en defensa" del colectivo LGTBI "las han recurrido ante el Tribunal Constitucional".

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre el Plan de Igualdad y LGTBI, ha señalado que todavía se encuentra en fase implantación, aunque ya se han logrado cumplir "muchos de los ítems" que la iniciativa recoge.

Además, ha explicado que todavía están pendientes de que se cree un organismo que evalúe todos aquellos objetivos que el plan recoge y, una vez instaurado, se podrá mostrar información "mucho más fehaciente", y ha informado que ya se han realizado algunas de las actividades de esta iniciativa como acciones formativas o la celebración del Día del Orgullo.