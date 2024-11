El Centro Ocupacional Proserpina celebra su 30 aniversario como exponente de las políticas actuales de accesibilidad e inclusión

El Centro Cultural Alcazaba ha acogido esta mañana el acto de conmemoración del 30 aniversario del Centro Ocupacional Proserpina en el que han participado trabajadores y trabajadoras del Centro, así como sus usuarios y usuarias que han sido los encargados y encargadas de preparar y conducir el acto.

Al evento han acudido el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, el Portavoz Municipal, Julio César Fuster y el delegado de Cultura, Antonio Vélez quien, en nombre de su padre, ha recogido uno de los reconocimientos que también han recaído en antiguos responsables del centro.

El acalde ha señalado que es un día de emociones, en el día de hoy “mirando atrás, y las políticas públicas de hoy no serían nada si alguien no las hubiera pensado o desarrollado, tanto políticos, como técnicos, como padres, que fueron estos últimos los que tenían esta necesidad porque no había recursos públicos para ello”.

El Centro Ocupacional “es el germen de nuestras políticas actuales, creándose posteriormente iniciativas similares en otros sitios” ha señalado el alcalde. Ha señalado que en los Planes de Empleo ya hay un 15% para personas con discapacidad “ahora no se trata solamente de atender a personas con discapacidad, sino la diversidad dentro de la discapacidad”.

Por su parte, la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, ha realizado un agradecimiento a “todas y a todos los que estáis aquí hoy, a todos los que apostaron por la creación del Centro Ocupacional y del Centro Especial de Empleo La Encina, por todos los que creéis cada día y empujáis para que el futuro sea mejor, para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan oportunidades y puedan seguir avanzando en su vida”.

Ha finalizado la delegada señalando que “me parece que hoy este Centro Cultural Alcazaba se llena de orgullo por el trabajo que venís realizando. Así que muchísimas gracias”.