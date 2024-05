El Ayuntamiento de Mérida inicia un expediente de expropiación forzosa del Convento de San Andrés

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que el ayuntamiento ya ha iniciado un expediente de expropiación forzosa del Convento de San Andrés al no haber podido llegar a un acuerdo con sus propietarios.

"Después de varios años de negociación con los propietarios no ha sido posible. Son demasiados propietarios. Algunos ya, por desgracia, no están. Sus herederos no quieren saber nada. Entonces, en el Convento de San Andrés ya hay un expediente iniciado de expropiación forzosa", ha detallado el primer edil emeritense.

En esta línea, Osuna ha aclarado que las compras de patrimonio tienen que ejecutarse porque están autorizadas por los planes urbanísticos y, en el caso del Convento de San Andrés, ha dicho, sí estaba contemplado en el plan como una adquisición patrimonial.

Para tal fin, ha explicado, existe una "bolsa de patrimonio" que está destinada a la compraventa de suelo y patrimonio y que solo se puede dedicar a ello.

PROCEDIMIENTO

De este modo, el procedimiento a seguir será que, una vez que se inicie dicho expediente, el Tribunal de Valoración Económica de la Junta resolverá cuál es la valoración y el consistorio consignará dicho importe en una cuenta bancaria que determine.

Así, una vez que se haga esa expropiación forzosa, dicho inmueble pasará a ser propiedad del ayuntamiento y entonces se decidiría qué se puede hacer allí en función del resultado de las excavaciones arqueológicas o de otras oportunidades que se puedan tener en la ciudad, ha dicho Rodríguez Osuna.

También y sobre el antiguo inmueble que ocupaba Correos, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento de Mérida está en negociaciones para poder adquirir dicho edificio que es "dotacional, no terciario".

"Por tanto, muchas veces las valoraciones entre administraciones no coinciden. Esperamos llegar a un acuerdo. Los destinos de esos edificios, luego, a posteriori, serán los que se establezcan en un momento determinado en función de las necesidades de la ciudad o de las posibilidades que esos edificios puedan darnos", ha asegurado.

Finalmente, y a preguntas de los medios por el edificio de Telefónica, situado también en el centro de la ciudad, Rodríguez Osuna ha deseado que "ojalá tenga un uso, que pudiera ser dotacional, terciario o de lo que se plantee, pero que vuelva a estar en uso", aunque ha indicado que, actualmente todavía hay servidores de Telefónica en funcionamiento.

"Por tanto, hay que tener mucho más criterio a la hora de opinar y, por supuesto, más rigor, más rigor científico y más rigor técnico. Y no podemos decir cualquier cosa, lo primero que se nos ocurre es porque engañamos a la gente", ha incidido.