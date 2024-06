El Ayuntamiento de Mérida abre el plazo de inscripción para cuatro campamentos de verano con un total de 520 plazas

La oferta de campamentos urbanos de verano para niños y adolescentes del Ayuntamiento de Mérida cuenta con cuatro actividades principales que suman un total de 520 plazas dirigidas a chicos de entre 6 y 15 años cuyo plazo de inscripción se abre este miércoles y permanecerá abierto hasta el próximo martes, día 18 de junio.

Los formularios pueden rellenarse por vía telemática en la página web del ayuntamiento, con un precio de 18 euros, de tal forma que si el número de solicitantes supera las plazas ofertadas se realizará un sorteo público, tal y como se ha venido realizando en años anteriores.

La delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha informado en rueda de prensa de esta oferta de "ocio, saludable y activo y conciliación" que se desarrolla de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes de los meses de julio y agosto. También se ofrece un servicio de guardería, de 8,00 a 9,00 y de 14,00 a 15,00 horas para favorecer la conciliación que se pondrá en marcha si lo solicitan al menos cinco menores.

Las cuatro modalidades de este año son naturaleza, deportes acuáticos y multijuegos, que comienzan el 1 de julio, y multiaventura, desde el día 15, para los que habrá un total de 15 turnos.

De esta forma, el campamento de Iniciación a deportes acuáticos se realizarán en el Museo del Agua, en el Embalse de Proserpina, para el cual habrá un traslado gratuito en autobús de ida y vuelta desde el Estadio Municipal de Fútbol. Está enfocado a menores de entre 13 y 15 años y se ofrecen 30 plazas por turno.

El campamento de Naturaleza tendrá lugar en el Colegio de Dion Casio y sus entornos naturales para menores de entre 6 y 12 años, con 30 plazas por turno.

El de multiaventuras tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Guadiana para menores de entre 6 y 12 años con 54 plazas por turno; y el de multijuegos tendrá lugar en el Centro de Ocio Joven El Economato para niñas y niños de entre 6 y 12 años, también con 30 plazas por turno.

Del total de plazas ofertadas, se reservan 45 para personas con discapacidad y las plazas reservadas no ocupadas se sumarán a los accesos generales.

El importe de esta actuación asciende a 72.540,00 euros, y pertenece al programa Jovenocio.14 que está financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En concreto, esta actividad de campamentos urbanos recibe una financiación de 31.830 euros.

Por otro lado, habrá una ludoteca gratuita que tendrá lugar en El Economato durante la primera quincena de julio, de 9,a 14,00 horas, para la cual se ofrecen 30 plazas reservando dos a personas con discapacidad, enfocado a menores de 6 a 12 años. Con esta actividad se apuesta por el juego "como método de fomento de lucio saludable y activo y de valores como el respeto y el compañerismo a través de actividades lúdico-educativas", ha señalado Iglesias.

PLAN DE PARQUES

Como novedad se pone en marcha una actividad gratuita que pretende acercar y promover entre los jóvenes los valores artísticos y el ocio saludable a través de diversos talleres que se celebrarán los jueves comprendidos entre el 4 de julio y el 22 de agosto en diversos parques de la ciudad.

Esta actividad, llamada Plan de Parque, va enfocada a los jóvenes de entre 13 y 17 años, entre las 20,30 y las 22,00 horas. Cuenta entre sus actividades con taller de fotografía, taller de manga y cómic, danza contemporánea, circo y equilibrios, mural urbano, improvisación teatral y baile capo.

El plazo de inscripción está ya abierto para las actividades de julio, que son, el día 4, el taller de fotografía 'más allá del selfie' en el Parque de la Isla, con 20 plazas. El 11 de julio, taller de Cómic y manga en los jardines del Acueducto de San Lázaro, con 20 plazas.

Asimismo, el 18 de julio se realizará el taller de DJ en el Parque de las Siete Sillas, también 20 plazas; y el día 25 de julio, el taller de danza contemporánea en el Acueducto de Los Milagros, con 30 plazas, si bien la delegada de Juventud ha animado a todos los menores a unirse a esta actividad.

El plazo de inscripción para estas actividades acabará el lunes previo a cada actividad. En caso de que haya un mayor número de solicitantes que queden en plazas, también se realizarán un sorteo.

Por último, ha avanzado que también se pondrá en marcha el cine de verano en el parque de las Siete Sillas, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

PLAN CONCILIA

Por otro lado, el ayuntamiento ofertará una ludoteca gratuita para menores de entre 3 y 6 años de edad gracias a un programa de colaboración económico municipal de conciliación y corresponsabilidad, Concilia Extremadura, que se desarrolla en el marco del Plan Corresponsable financiado por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de impulsar proyectos de educación no formal, ocio y tiempo libre que contenga actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas en periodos no lectivos o en horas no lectivas.

Tal y como ha detallado la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, su finalidad es favorecer la conciliación de las familias con hijos de 3 a 6 años, con una oferta de 50 plazas por quincena, en dos espacios, en el edificio Clara Campoamor y el otro en la biblioteca de la zona sur, con 25 plazas cada una. En total se habilitarán cinco periodos de 15 días. Desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre.

Los formularios para las inscripciones también se pueden rellenar desde este miércoles, y al igual que en los campamentos urbanos, en caso de que la demanda supere la oferta de plazas se realizará un sorteo.

TALLER DE PINTURA E ILUSTRACIÓN

Por su parte, la delegación de Cultura oferta el Taller de Pintura e Ilustración gratuito que se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner durante el mes de julio con el objetivo de resaltar la importancia de la creatividad en el desarrollo intelectual de los niños y niñas.

Las actividades se desarrollarán de lunes a jueves de 10,00 a 11,30 horas para menores de 6 a 8 años, y de 11,30 a 13,00 horas para chicos de 9 a 12 años, ofertándose 15 plazas por grupo. Las inscripciones, por semanas completas, se pueden realizar a partir del lunes, 17 de junio, en la Biblioteca Infantil hasta completar plazas.

ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece este verano 50 plazas en los Espacios Educativos Saludables, campamentos urbanos dirigidos a menores de entre 5 y 12 años, a los que excepcionalmente se pueden incorporar menores de 4 años.

Estos campamentos se desarrollarán del 1 de julio al 30 de agosto, de lunes a viernes en horario de 10,00 a 14,00 horas, en el CEIP Maximiliano Macías y el CEIP Antonio Machado, disponiendo cada uno de ellos de 25 plazas.

Están dirigidos a menores cuyas familias presentan una situación social, laboral y económica vulnerable. Están promovidos por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, gestionados por Cruz Roja Española con la colaboración y coordinación con el Ayuntamiento.