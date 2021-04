Los vecinos de Proserpina continúan luchando contra la planta de residuos

Los vecinos de Proserpina se están planteando presentar un Recursos por el contencioso administrativo contra la dirección general de sostenibilidad. Ya han presentado un recurso de alzada a la resolución que esta dirección dio para continuar con la planta de residuos que, previsiblemente, se instalará en las proximidades de Proserpina y La Calzada.

Los vecinos llevan más de dos años tratando este tema, explican que no están en contra de la actividad pero sí de su ubicación. Un espacio que según les dice el ayuntamiento, han elegido porque en el polígono industrial no se puede instalar al ser una producción insalubre. Desde la dirección de la asociación de vecinos de Proserpina, Francisca Sánchez, dice que no entienden la respuesta del ayuntamiento, ya que las instalación estaría cerca de las vivienda y, además habría que hacer una cambio de terreno rústico a industrial.

También explica Sánchez que presentarán una alegación contra el ayuntamiento porque ya se ha publicado el proceso de cambiar el terreno de rústico a industrial sin la resolución en firme de la Dirección General de Sostenibilidad.