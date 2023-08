La Consejería Educación, Ciencia y Formación Profesional publicaba finalmente ayer la adjudicación definitiva de destinos al personal docente no universitario para el curso escolar 2023/2024. En este proceso de adjudicación definitiva se ha decidido incluir 285 plazas que no estaban contempladas en el listado provisional, publicado el 28 de julio, y, por tanto, no se habían previsto anteriormente.