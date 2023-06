Noticias Más de Uno Extremadura

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, continuaba enrocada en sus posturas. Se va a presentar a la investidura como presidenta de la Junta. Quiere iniciar esta semana los contactos con PSOE y Vox para recabar su apoyo, y dejaba un mensaje claro para Vox en Extremadura y en Madrid, asegurando que ella tiene las manos libres y que la única máxima que tiene es que no va a permitir jamás, y bajo ningún concepto un gobierno socialista y los que deben retratarse ahora en ese sentido son los representantes de Vox. Por su parte, el presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, continúa en Jaque, pero evitando el Mate, apuesta por que la Asamblea de Extremadura esté constituida no más allá del 12 de junio y no descarta, si no hay acuerdos, convocar unas segundas elecciones autonómicas. Fernández Vara ha recalcado que no ha dado marcha atrás en sus decisiones, sino que ha actuado responsablemente ante la convocatoria de las elecciones generales.