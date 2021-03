Informativo Más de Uno Extremadura

Tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud Pública, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que no se ha tratado ningún adelanto del toque de queda ni cierre de establecimientos no esenciales en Semana Santa, sino el dispositivo de seguridad para vigilar el cierre de perimetral de la región, control de aforos, y una especial vigilancia en las fincas para evitar reuniones no permitidas.