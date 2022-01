El PP de Mérida dice que Osuna tiene síndrome del político enmoquetado

El Partido Popular de Mérida ha realizado un balance hoy del 2021 considerando que el alcalde, se ha olvidado destacar algunos proyectos. La portavoz del PP Pilar Nogales, y el presidente de la gestora Miguel Valdés, explican que hay proyectos que han dejado en la cuneta como es el caso de la azucarera, o el fracaso del mercado de Calatrava, explican que es contradictorio apostar por el Museo de Historia y rechazar el Museo Visigodo. "Es otro proyecto electoralista de Mayo de 2019 donde contemplamos los constantes vaivenes, la falta de planificación y compromiso del Alcalde con este punto neurálgico de la ciudad donde, Rodríguez Osuna tras el fracaso, ha cambiado hasta en tres ocasiones de idea y lo último es que pretende hacer un museo paralelo al Museo Nacional de Arte Romano", indican.

A este respecto, Nogales ha destacado el silencio cómplice de Osuna ante las promesas incumplidas de los Ministros socialistas ante la falta de licitación de las obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, o el desdoblamiento de la N-630, Avda. Felipe VI, que se prometieron para 2021 y que esperamos que con la cercanía de las próximas elecciones se lleven a cabo, aunque sea para el propio beneficio electoralista de los socialistas.

Nogales no ha querido finalizar su intervención sin olvidar que Osuna ha dado la espalda al proyecto de construcción del Museo Visigodo donde, actuando camaleónicamente, dice NO al Museo Visigodo cuando no hace más de dos años, los socialistas decían que ese proyecto era un anhelo para ellos.

Tras la intervención de la Portavoz del Grupo Municipal ha llegado el turno del Presidente de la Gestora Local del PP, Miguel Valdés que ha comenzado tildando a Rodríguez Osuna de alejado de la realidad en lo que ha definido como el síndrome del político enmoquetado, "Que no sale del despacho ni atado".

En cuanto a la deuda, indica que "es indiscutible la reducción de la deuda, gracias por una parte a la gran labor de los técnicos municipales, por otro lado a todas las medidas que implantó el Partido Popular de Mérida, que desgraciadamente vinieron impuestas desde Madrid y que la sufrieron todos los emeritenses, esos planes de ajustes obligatorios y a las políticas fiscales de contención del gasto promovidas por el Ministro Montoro hacen que hoy en día tengamos un Ayuntamiento más saneado. Yo no conozco ni una sola acción política promovida por Osuna en materia fiscal y económica, y si la ha habido que la diga, que diga que políticas ha puesta en marcha el Equipo de Gobierno socialista de Mérida para reducir la deuda"

Siguiendo en esa línea, Valdés ha espetado que, Osuna se vanagloria de la reducción de deuda, colgándose la medallita, mientras no se invierte un céntimo en las degradadas barriadas de la ciudad. "De momento, la totalidad de la inversión, las obras de mejora y de las adquisiciones patrimoniales han sido exclusivamente destinadas a 500 metros cuadrados del centro"

En materia de empleo, el Presidente Local reprocha que Osuna saque pecho cuando los datos del desempleo son favorables, mientras esconde la cabeza bajo tierra cuando los datos son nefastos. "El PP siempre lo ha dicho, los Ayuntamientos no tenemos competencias y poca cintura para mejorar los datos de desempleo".

En lo referente al empleo resaltan que se genera, sobre todo, empleo público pero sujeto a los planes que vienen de la junta de Extremadura y que en los dos últimos años se han perdido más de 200 empresas. Indican que es contradictorio que el alcalde anuncie que la ciudad crece y, a la vez señale el aumento en gasto social.

En cuanto a los retos que afronta el Partido Popular de Mérida para 2022, destacan el grupo de trabajo que se ha creado en la nueva gestora local, trabajando para presentar una opción real de mejora para la ciudad en 2023, de cara a las futuras elecciones municipales.