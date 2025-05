El PP llama a Gallardo “caradura” y le pide que renuncie a su aforamiento

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado las formas de Miguel Ángel Gallardo para agarrarse a su aforamiento. “Gallardo quiere para los demás lo que no quiere para él. Quiere eliminar los aforamientos en un futuro cuando en este momento él lo está disfrutando. Lo que tiene que hacer Miguel Ángel Gallardo es renunciar de manera inmediata a su aforamiento y demostrar que no se quiere beneficiar de las instituciones para protegerse a sí mismo”.

Sánchez Juliá explica que "el debate no son aforamientos sí o aforamientos no, a lo que el Partido Popular no se opone, sino que el debate son las formas con las que Miguel Ángel Gallardo ha adquirido ese aforamiento pasando por encima de todo y de todos. Esa forma torticera que tiene para beneficiarse de las instituciones, porque hoy no ha llamado a la presidenta de la Junta de Extremadura para hablar de los problemas de los extremeños, sino que lo ha hecho para aquello que le beneficia a él”, ha asegurado Sánchez Juliá.

El portavoz popular ha concluido afirmando que “Gallardo ha demostrado que es un caradura y hoy ha llamado a la presidenta de la Junta de Extremadura para pedirle única y exclusivamente para dar una rueda de prensa y construir una nueva huida hacia adelante”.