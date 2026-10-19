La Junta de Extremadura presenta el Plan Corresponsables e invita reflexionar sobre las decisiones cotidianas dentro de los hogares

La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha presentado la nueva campaña del Plan Corresponsables, por segundo año consecutivo, bajo el lema 'Lo que ven hoy, lo compartirán mañana', que invita a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas dentro de los hogares pueden contribuir a transformar los modelos de convivencia y avanzar hacia una igualdad efectiva.

Durante la presentación, que ha tenido lugar este lunes en Mérida, Sánchez Vera, ha señalado que esta campaña "pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de compartir los cuidados y las tareas domésticas, una responsabilidad que trasciende el ámbito familiar y que tiene consecuencias directas sobre la igualdad de oportunidades, la autonomía económica de las mujeres y la educación de las nuevas generaciones".

Asimismo, ha informado que "las mujeres siguen recurriendo más a las jornadas parciales, mientras que en los hombres apenas se da este tipo de jornada laboral. En 2025 el 4,8 % de los hombres frente al 24,1 % de las mujeres recurrieron a jornadas a tiempo parcial en nuestra región para el cuidado de dependientes".

Esta diferencia evidencia que las dificultades para compatibilizar el empleo con las responsabilidades de cuidado siguen afectando de manera desigual a mujeres y hombres, con consecuencias sobre sus trayectorias profesionales, sus ingresos y sus posibilidades de desarrollo personal.

LA IGUALDAD SE ENSEÑA PRACTICÁNDOLA

El concepto creativo de la campaña parte de una idea central: la igualdad se aprende con el ejemplo. El spot principal se centra en una escena familiar cotidiana alrededor de una mesa, situando la corresponsabilidad en el entorno en el que comienza a construirse, mediante los pequeños gestos diarios, la convivencia y la participación de todas las personas en las responsabilidades comunes.

Uno de los elementos simbólicos de la imagen de campaña es un ovillo de hilo que conecta a distintas generaciones y representa la transmisión de valores y comportamientos. Este recurso visual refuerza el vínculo entre las conductas del presente y los hábitos que se reproducirán en el futuro.

La campaña incide así en el papel de la educación y de los modelos de convivencia en la construcción de relaciones igualitarias. Las niñas y los niños observan las conductas de las personas adultas y, a partir de ellas, desarrollan sus propias referencias sobre el reparto de las responsabilidades.

"Si crecen viendo que las tareas se comparten, que todas las personas colaboran y que los cuidados no tienen género, tendrán más posibilidades de reproducir esos valores en su vida adulta", ha aseverado Sánchez Vera.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura busca reforzar la sensibilización social sobre la corresponsabilidad y trasladar un mensaje: compartir los cuidados y las tareas domésticas son fundamentales para avanzar en igualdad.

La campaña está cofinanciada por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.