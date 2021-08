El Cacereño Alberto Ginés consigue el oro en escalada

El escalador cacereño Alberto Ginés se ha colgado la medalla de oro en la competición combinada de los Juegos Olímpicos de Tokio, convirtiéndose en la gran sorpresa del deporte español en la capital japonesa.

Uno de los nuevos deportes olímpicos ha traído una de las alegrías más inesperadas para la delegación española en estos Juegos, ya que Ginés, de 18 años, se había planteado esta competición como una preparación para Paris 2024, pero ha explotado antes de lo esperado y ya tiene su primera medalla, además dorada.

En declaraciones facilitadas por el COE ha reconocido sentirse "en una nube" tras colgarse la medalla de oro y todavía "intentando asimilar" su éxito. Dice "Todavía estoy intentando asimilarlo porque lo he visto en la pantalla me he dicho 'ahora tiene que cambiar algo'. Estoy en una nube, muy contento y con muchas ganas de volver a casa y ver a mi familia", dijo Ginés en declaraciones facilitadas por el COE.

El extremeño explicó cómo vivió los tensos minutos finales de espera hasta confirmar su éxito. "He terminado la cuerda, he bajado y me he sentado. Estaba primero y me estaba comiendo la cabeza haciendo números. Al final se ha quedado como estaba, yo primero", apuntó.

Ante esta gran noticia, la consejera de deportes, Nuria Flores, ha anunciado que el nuevo rocódromo que se instalará el el centro de tecnificación de la ciudad deportiva de Cáceres, llevará el nombre de Alberto Ginés, en reconocimiento a la trayectoria de este deportista.

el diseño de la infraestructura deportiva se está llevando a cabo en colaboración con la Federación Extremeña de Montaña y Escalada desde 2019, y está previsto el inicio de su construcción en 2022, con una inversión estimada de medio millón de euros.