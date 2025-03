Guardiola dice sentir "vergüenza" por el no del PSOE al manifiesto por el 8M, Vox se suma al gobierno regional y PSOE y Unidas unen fuerzas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha confesado sentir "vergüenza" por el rechazo del PSOE a suscribir el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer y le ha acusado de cruzar la "peor línea roja" contra la igualdad.

"Siento vergüenza como presidenta de la Junta de Extremadura, pero siento vergüenza, sobre todo, como mujer extremeña. Es un día terrible para esta tierra", ha asegurado Guardiola en un vídeo en 'X' recogido por Europa Press.

En este sentido, la presidenta extremeña ha considerado que el PSOE, con este rechazo, se pone "en contra" del feminismo, de las mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual, de la unión y de la ciudadanía.

Por ello, en su opinión, el PSOE ha cruzado la "peor línea roja" contra la igualdad "únicamente por intereses políticos" y ha indicado que no firmar el manifiesto por el 8M es "más que un error". "Es una mala noticia, es enfrentar a costa de los derechos y del dolor de las extremeñas", ha asegurado.

"Estamos ante un PSOE irreconocible, dispuesto a usar a las mujeres para su propaganda y centrado en el ruido. Hoy faltan el respeto a las instituciones y a las personas. Las excusas que ha dado el PSOE de Extremadura para no unirse al manifiesto no tienen nada que ver con las mujeres, ni con la verdad, ni con una lucha justa por la igualdad", ha asegurado la presidenta.

POR PARTE DEL RESTO DE GRUPOS POLÍTICOS

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que su formación no suscribirá el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer para no contribuir a "ponerle un pin morado" a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que está "blanqueando al fascismo".

"Nosotras no vamos a contribuir a ponerle un pin morado a la señora Guardiola cuando únicamente pacta las políticas de Extremadura con la extrema derecha", ha aseverado.

De Miguel ha insistido en que el PP "instrumentaliza el feminismo en su propio beneficio" y pretende sacar un manifiesto para "blanquear su gestión, cuando lo que están haciendo es pactar exclusivamente con aquellos que niegan la violencia machista, que creen que las oficinas de igualdad son un chiringuito, que quieren eliminar un derecho garantizado como es el derecho al aborto o que rechazan que se imparta Educación Sexual Integral en las aulas".

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha puesto el foco sobre Vox, que impide que se suscriba la declaración institucional que se ha venido aprobando habitualmente en el parlamento extremeño cada 8M y cada 25 de noviembre por el día contra la violencia machista.

"Tampoco creo que sea tan escandaloso", ha señalado sobre la falta de acuerdo para un manifiesto entre tres partidos políticos, que ha calificado como una "versión light" de una declaración institucional porque considera que "una herramienta que pertenece a la sociedad civil y no a los políticos", en tanto que se leerán otro manifiestos al término de cada una de las manifestaciones convocadas, por ejemplo, ha dicho, en Badajoz, Mérida o Cáceres.

Al mismo tiempo, tampoco cree que el "foco" se deba poner en el PSOE en su decisión de no suscribir este año el manifiesto, porque considera que si no hay acuerdo es "por otras razones", pero esto, ha añadido, es "lo de menos", ya que "lo importante es que llevamos dos '8 de marzo' que no hay declaración institucional en la Asamblea de Extremadura", donde la ha habido "desde hace muchos, muchos años".

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle,ha afirmado al respecto que el texto presentado por otros grupos "no atiende a la realidad de las mujeres, en la sociedad actual española", sino que "más bien, responde simplemente a intereses partidistas".

Así, la formación considera que, "una vez más, la izquierda instrumentaliza el feminismo mientras promueve políticas que han aumentado la inseguridad de las mujeres y han despilfarrado miles de millones de euros en medidas ineficaces".

Además, en nota de prensa, condena que los partidos que impulsan estas declaraciones "han permitido la entrada y asentamiento de culturas que desprecian los derechos de la mujer, sin tomar medidas reales para protegerlas"