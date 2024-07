Guardiola anuncia que Extremadura registra este lunes el dato de paro más bajo de la historia, con 71.874 desempleados

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes que la región ha registrado el dato de paro más bajo de toda la serie histórica con 71.874 personas desempleadas. Cabe recordar que el pasado mes de mayo la cifra de desempleados en la región fue de 73.754 parados, por lo que 1.880 personas se han incorporado al mercado laboral en un mes.

"No queremos ser triunfalistas, pero sí que son datos que indican que estamos en el camino correcto. Son resultados que son medibles y que, en mi opinión, están directamente relacionados con una actitud. Y es que nosotros no nos conformamos y, desde luego, nos atrevemos a cambiar las cosas que entendemos que no funcionan o que pueden funcionar mejor", ha dicho la presidenta.

Guardiola ha hecho este anuncio en la presentación de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura (ETDE 2027) que ha tenido lugar en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres.

"Nosotros queremos convertir esta tierra en el mejor lugar para invertir, pero también para vivir, para tabajar y, por supuesto, para iniciar un proyecto de vida", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional durante su intervención.