Gallardo valora que el escrito de la Fiscalía viene a decir que "no hay delito" en la contratación de David Sánchez

El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado que el escrito de la Fiscalía viene a decir que "no hay delito" en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la institución provincial.

Así, y sobre la posición de la Fiscalía, que ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación, Gallardo ha considerado que viene a definir "claramente que no hay ningún indicio, que son conjeturas y que no hay delito".

En este sentido, Gallardo ha apuntado no está "contento" tras tener conocimiento del escrito de la Fiscalía sino que cree que "simplemente se ha hecho justicia". "Se ha hecho justicia en un caso que ha hecho mucho daño personal, mucho daño personal, pero sobre todo también reputacional", ha apuntado a preguntas de los medios.

"Y lo que le pasa a Miguel Ángel Gallardo es lo de menos, pero la labor que ha hecho la Diputación de Badajoz a lo largo de todo este tiempo ha sido impecable, lo que han hecho los trabajadores y funcionarios de esta casa ha sido impecable", ha puesto en valor.

Cabe señalar que el Ministerio Fiscal ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la investigación que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

En un escrito de más cien páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía recurre el procesamiento que acordó la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tanto para David Sánchez como para el propio Gallardo y otros investigados en esta causa.

CONSIDERA QUE HA SIDO UN "INTENTO DE DESTRUIR AL ADVERSARIO POLÍTICO"

En este sentido, Miguel Ángel Gallardo ha indicado que, cuando termine el proceso y se analice lo que ha ocurrido, se podrá ver "claramente" que lo que ha existido ha sido un "intento de destruir al adversario político".

De este modo, ha considerado que "no es casualidad" a unos meses de haber sido elegido secretario general del PSOE extremeño se iniciara esta denuncia por parte de Manos Limpias después de recabar "noticias falsas de pseudomedios de Madrid", medios que "habían sido financiados previamente por la Junta de Extremadura con más de 70.000 euros".

"Es decir, esto es una cacería política de la derecha y de la ultraderecha que cuando no tienen capacidad, porque no tienen proyectos para esta tierra, la mejor forma de eliminar al adversario político no es presentando un proyecto ilusionante para esta tierra sino eliminando al adversario político", ha asegurado Gallardo preguntado por los medios durante su visita a la romería por el Día de San Isidro Labrador en Santa Amalia (Badajoz).

Ante ello, el secretario general del PSOE de Extremadura ha insistido en que frente al PP, que "no tiene proyectos" para la región, y Guardiola, que ha demostrado "incapacidad para gobernar", existe un partido --el PSOE-- con "proyectos políticos" y un líder --el propio Gallardo-- "que ha demostrado primero en su ciudad y después en la Diputación que hay formas de hacer las cosas de forma diferente".

INSISTE EN QUE "CUANDO UNO NADA HACE, NADA TEME"

De igual forma, Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que "cuando uno nada hace, nada teme" aunque ha criticado que a lo largo de este último año se haya estado sometido a una "cacería política por parte de la derecha y la ultraderecha en este país".

Asimismo, ha dicho Gallardo que en los dos últimos días se han visto "dos novelas", una, ha dicho, de "ficción pura y dura", que es la petición de cárcel por parte de la acusación popular, y la de la Fiscalía, que es una "novela de carácter histórico y realista".

"Vamos a esperar. Yo creo que al proceso le queda poco tiempo pero en cualquier caso yo no tengo que demostrar que no he hecho nada porque nunca lo hice, los que tienen que demostrar que cometí delitos fueron los que han escrito esa novela de carácter absolutamente ficticia y que solo busca dañar la reputación del Partido Socialista y de su líder", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que si alguien piensa que este asunto le "va a doblar las piernas, está muy equivocado", ya que le da "mucha más fuerza para seguir combatiendo el peor gobierno que ha tenido esta tierra nunca".

Finalmente, y preguntado por su intención de estar presente en la Asamblea de Extremadura en la presente legislatura, Gallardo ha apuntado que no se está "en ese escenario en este momento".

"Yo creo que lo que dice quien es de palabra ha de cumplirlo y, en ese sentido, lo que le puedo asegurar es que esta legislatura, Miguel Ángel Gallardo, estará en la Asamblea de Extremadura para confrontar las políticas y el proyecto del Partido Socialista frente a las ocurrencias y las malas prácticas del Partido Popular en el gobierno", ha asegurado.