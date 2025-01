Gallardo señala que el PSOE extremeño "no tiene ninguna brecha", sino un proceso democrático de primarias

El recién reelegido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha sostenido este martes que la organización "no tiene ninguna brecha" y sí un proceso democrático que ningún partido en la región "se atrevería a hacer, porque saldrían como el rosario de la aurora".

Gallardo ha señalado que no tiene "ninguna sensación de brecha" en el PSOE, sino la "sensación" de que cada militante "elige ligeramente al dirigente que considera que puede liderar mejor la organización" y que "el conjunto de los votos definen cuál va a ser el liderazgo", ha dicho.

Por lo tanto, ha resaltado que "nada de ruptura", sino que las primarias de este pasado sábado han puesto de manifiesto que el PSOE "es el que está mejor preparado, pero es verdad que todos los procesos de primaria tienen su dureza, no le voy a engañar", ha reconocido.

De esta manera se ha pronunciado Miguel Ángel Gallardo a preguntas de los periodistas este martes en Badajoz por las primarias en el PSOE extremeño, un proceso que le ha servido "fundamentalmente para constatar la madurez, la responsabilidad y, sobre todo, la fortaleza de un partido que ha sido imprescindible para entender todos y cada uno de los cambios que se han producido en esta región".

Lo que más le alegra, además, "es que los militantes hayan entendido que tenemos que seguir dando respuestas a la ciudadanía, con las puertas abiertas a las propuestas de la gente, y que es el momento de hablar de los problemas de los extremeños", ha dicho.

EL PARTIDO "A LOS HOMBROS"

Del mismo modo, ha considerado que lo que supone "fundamentalmente" es que la militancia "se ha echado a los hombros el partido", sabiendo de "la responsabilidad" que tenían todos, además y "sobre todo" de "una muestra clara de la responsabilidad para un partido que es alternativa de gobierno en Extremadura para recuperar las políticas que se van perdiendo poco a poco con el gobierno de la desidia, que es el del Partido Popular".

Así, ha realizado una valoración "muy positiva" y que se "refuerza" no a él mismo, sino al PSOE de Extremadura, tras lo que ha señalado que, para él, "lo importante" es este último, "no tanto el liderazgo", aunque "no es menos cierto" que le da "una fuerza enorme" para seguir profundizando en los cambios que ya iniciaron hace nueve meses, "que eran realmente los que demandaron entonces los militantes, ganando".

"Y ahora con mayor fuerza, no solamente ganando y revalidando esa mayoría, sino ampliando claramente esa mayoría y ganando espacio en las dos provincias", ha resaltado.

Por otro lado, respecto a si le ha felicitado la presidenta de la Junta, María Guardiola, el dirigente socialista ha confirmado "efectivamente" este pasado lunes tenía una llamada perdida de la presidenta, y que fue un día "tremendo" y no la vio.

En la mañana de este martes, ha apuntado, le han llamado de la Junta de Extremadura para trasladarle que la presidenta se había puesto en contacto con él, la ha llamado y cree que podría estar en un acto que tiene de Fundación Mapfre, por lo que está "convencido" de que a lo largo de la mañana podrán hablar.