Gallardo lamenta que Guardiola rechace la "puerta abierta" de PSOE a negociar para cerrar "peores" cuentas con Vox

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya rechazado la "puerta abierta" a negociar los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 que la ofrecido dicho partido para, en su lugar, "cerrar" unas cuentas con Vox que augura van a ser "peores" por las "cesiones" que se concederán a la formación ultraderechista.

Así, tras afirmar que "la que ha cerrado las puertas a la posibilidad del pacto (con el PSOE) es la señora Guardiola, que no ha tenido a bien ni reunirse con el secretario general para cerrarlo ni siquiera dialogar con el grupo parlamentario", Gallardo ha dicho que intuye que "la puerta la tiene cerrada (la Junta) porque la tiene abierta de par en par con el grupo Vox, que es con quien ha cerrado el Presupuesto".

En este sentido, a preguntas de los medios sobre la situación de los PGEx 2025, el socialista ha indicado que supone una "muestra clara de incapacidad" que la Junta no haya presentado aún las cuentas, algo que a su juicio debería ocurrir "ya", y ha lamentado que María Guardiola "no ha tenido a bien reunirse para cerrar" las cuentas con el PSOE.

"Yo lo que espero es que los tengan ya, porque desde luego es una muestra clara de incapacidad. El PSOE que le preocupa esta región le trasladó ya a la presidenta, que no ha tenido a bien reunirse para cerrarlo, la disposición de aprobar unos presupuestos buenos para la región, que atendiera a las necesidades reales para un gobierno que está en inmensa minoría", ha dicho a preguntas de los medios tras visitar como presidente de la Diputación de Badajoz este martes en Mérida al antiguo Palacio de Justicia.

"Han decidido esperar, ponerse de acuerdo con su socio mayoritario, yo lo respeto pero serán peores presupuestos para Extremadura, porque estoy convencido de que a cambio de cesiones a Vox se van a dejar de poner en marcha políticas que tienen que ver con la igualdad en la región", ha espetado

En cualquier caso, ha remarcado que la Junta ha "decidido" pese a que "la puerta abierta a los presupuestos la tuvieron por la disposición, por la responsabilidad de este partido (el PSOE), que es un partido de gobierno".

Preguntado sobre si el PSOE cierra la puerta a negociar los PGEx aunque sea en enmiendas parciales después de la actitud de la Junta, Miguel Ángel Gallardo ha dicho que "la que ha cerrado las puertas a la posibilidad del pacto es la señora Guardiola, que no ha tenido a bien ni reunirse con el secretario general para cerrarlo ni siquiera dialogar con el grupo parlamentario".

Además, el secretario también ha sido preguntado por la polémica fotografía publicada por el perfil de PSOE Extremadura sobre la presidenta María Guardiola, a lo que Gallardo ha respondido que el "error gráfico" de la "cartela" publicada se solventó con su retirada y que, además, "los problemas" de la comunidad no se sitúan en este asunto sino que "son otros".

Así, ha defendido que no hay que crear "problemas donde no existen", sino que hay que resolver "los que existen, que son muchos", y ha afirmado que el PP "no puede dar lecciones de casi nada, y menos de respeto al PSOE, que en todas y cada una de sus intervenciones lo que hace es respetar al adversario y plantear una alternativa política que tenga que ver con resolver los problemas de Extremadura, y no crear problemas en Extremadura".