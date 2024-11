Gallardo admite que vería "muy raro" que la Junta presentara unos presupuestos sin pactar antes "unos principios"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha sostenido que, cuando uno presenta unos presupuestos en la Asamblea de Extremadura, es porque tiene "al menos unos apoyos preconcebidos, es decir, tiene unos apoyos al menos prenegociados", de manera tal que le parecería "muy pero que muy raro" que el Gobierno de la Junta hubiera presentado unos presupuestos "sin previamente haber pactado unos principios".

De esta manera se ha pronunciado Gallardo a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz tras el rechazo de Vox al decreto ley sobre medidas fiscales de impulso a la vivienda, este pasado jueves en la Asamblea, y si podría trasladarse a los presupuestos autonómicos para 2025, ha reconocido que no lo sabe y que, cuando uno presenta unos presupuestos en el Parlamento, "es porque tiene al menos unos apoyos preconcebidos" o "al menos prenegociados".

"Nosotros hemos querido pactar para el bienestar de esta tierra, nosotros hemos querido ayudar a gobernar esta tierra", ha señalado el dirigente socialista, quien ha apuntado que el PSOE, "en un exceso incluso de responsabilidad, se ha puesto a disposición permanente del Gobierno para sacar adelante los presupuestos", ha remarcado, para señalar que lo que han recibido como respuesta "es el desprecio, el desprecio, la prepotencia y, sobre todo, la soberbia".

Al respecto, los socialistas entienden que "porque ya tenía a sus socios principales o prioritarios con los que había llegado a un acuerdo", ya que "si realmente no fuera cierto, que lo dudo, harían el ridículo. Por lo tanto, no creo que sean tan ridículos como para llevar al Parlamento algo que no han pactado previamente, pero eso lo vamos a ver muy pronto en la enmienda a la totalidad al presupuesto", ha aseverado.

Para Gallardo, "en cualquier caso" creo que "vamos mal" y que "realmente" el Ejecutivo regional "trabaja como si tuviera una mayoría que no existe, que no aparece por ningún lado y que lo único que está haciendo es generar inestabilidad". También "cierta impotencia en algunos sectores productivos de la región porque no se dan respuestas verdaderas a sus problemas", ha sumado.

DECRETO LEY DE MEDIDAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

Del mismo modo, respecto al decreto-ley de medidas fiscales urgentes de la Junta de Extremadura para impulsar el acceso a la vivienda en la región tanto en forma de adquisición como de arrendamiento y su opinión después de que no salieran adelante en la Asamblea, el secretario regional del PSOE ha recordado que viene diciendo "desde hace mucho tiempo" que este gobierno "va mal", porque trabaja y gestiona como si tuviera una "amplia mayoría", cuando tiene "una inmensa minoría".

"Por lo tanto, cuando se tiene soberbia y se trabaja como si uno tuviera los votos suficientes para poder gobernar sin necesidad de los grupos, pues lógicamente le ocurren estas cosas", ha continuado, para destacar de la presidenta extremeña, María Guardiola, que "tiene que aprender del Gobierno de España", en el sentido de que "es un gobierno que está permanentemente en la negociación a izquierda y derecha" en aras de "sacar adelante" las medidas en el Parlamento", y "un buen ejemplo" son las medidas fiscales aprobadas "a última hora y sudando mucho la camiseta".

"La señora Guardiola no", según Gallardo, para quien "se sienta a esperar a que otros le aprueben aquello que ella impone", cuando "eso no es posible" en un sistema parlamentario donde se tiene minoría. De este modo, considera que debe aprender a gobernar escuchando y pactando, a la par que ha remarcado que, por parte del Partido Socialista, se le ha propuesto acuerdos y negociación en materia presupuestaria, "acuerdos y negociación en todos y cada uno de los ámbitos que beneficien a los extremeños"

"¿Y qué hemos recibido? Oídos sordos, soberbia y lo que viene haciendo el gobierno regional que es incompetencia", ha agregado, al tiempo que ha apuntado que lo ocurrido este jueves "es fruto de la incompetencia y de la soberbia". "Una incompetencia que nos lleva a una situación en la que se bloquean situaciones, precisamente porque la inmensa mayoría del Parlamento no puede estar equivocado. Cuando es una mayoría la que vota en contra de una minoría es porque la minoría, aunque tenga el gobierno, es la que se equivoca y eso es lo que tienen que aprender".

Asimismo, ha sostenido que no se trata solo de medidas fiscales que tengan que ver con la bajada de los impuestos, "que parece que no tienen otra cosa que hacer en política más que decir que bajan los impuestos, bajan los impuestos, bajan los impuestos", aunque "para nada" porque luego no son capaces de ejecutar las políticas.

Así, ha planteado que hay que poner en marcha un "verdadero" plan de vivienda que afecte a las familias y que desde el PSOE han propuesto que un 30 por ciento de las rentas "como máximo" ha de ser el que se destine a la vivienda, para que las familias tengan "verdaderamente una vida digna", acompañado de un plan de vivienda "real" en colaboración y cooperación con los ayuntamientos.

Ha relatado que en estos días ha hablado con varios alcaldes, y ha señalado que la Junta no se han puesto en contacto "con ningún alcalde" para saber qué suelos podrían tener libres para poner en marcha políticas de vivienda.

Desde el PSOE, han planteado una que ya en el pasado tuvo una respuesta "mayoritaria" y "fantástica", porque supuso que muchos jóvenes pudieran acceder a la vivienda, creando en las ciudades "barrios enteros" que han sido "fórmulas de éxito".

"Ahora le planteamos, adaptado a una realidad diferente, un plan 80.000 que permita, en cooperación con los ayuntamientos y la propia Junta de Extremadura, crear espacios de vida, que es lo que nos piden los jóvenes que tienen temor a terminar sus estudios y poderse emancipar, teniendo como consecuencia la imposibilidad de hacerlo", ha explicado.

Y es que, para Miguel Ángel Gallardo, "ahí es donde hay que poner realmente los esfuerzos", estos últimos "desde la humildad y la escucha activa" y "no desde la soberbia permanente y el victimismo, porque otra cosa no se le da bien a la señora Guardiola y a su Gobierno, el victimismo permanente", por el que "todo lo que se hace mal en esta región la culpa la tiene el Gobierno de España y todo lo que no se hace es culpa de los demás".

En su opinión, "cuando uno gobierna tiene que asumir que el responsable del Gobierno es uno mismo y no hay peor cosa que no estar en la realidad, y este Gobierno no está en la realidad", ha concluido Gallardo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de inaugurar, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, las Jornadas 'De la inteligencia artificial a la inteligencia emocional', en el Edificio Institutos Universitarios de Investigación de la UEx.