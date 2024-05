La FP en Extremadura el curso 24/25 será 100% dual e incopora ciclos con más de 300 plazas demandadas por Envision

El plan de Formación Profesional de Extremadura para el curso 2025-2025 tendrá una oferta que, por primera vez, será 100% dual --para los primeros cursos-- y con un plan específico para atender la demanda de grandes proyectos empresariales, como el caso de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Navalmoral de la Mata, con plazas que superan los 300 puestos que necesita para su "arranque".

Así lo han avanzado en una rueda de prensa conjunta los consejeros de Educación, Mercedes Vaquera, y de Economía, Guillermo Santamaría, departamentos encargados de elaborar conjuntamente una oferta de 567 ciclos, entre básicos, medios y superiores, para los que se destina un presupuesto de 97 millones de euros; además de 22 cursos de especialización y 122 certificados de acreditación, con una inversión de 6 millones.

De esta forma, en total serán 711 opciones para un total estimado de 24.834 alumnos, unos 1.500 más que en el curso anterior, así como la participación de entre 4.500 y 5.000 empresas adheridas al programa formativo para la realización de las prácticas para las cuáles se elaborará un convenio marco que regulará el proceso de una forma más ágil y sencilla.

Un programa formativo con el que se pretende dar solución al desequilibrio entre oferta y demanda actual del mercado de trabajo. "No podemos consentir que hayan empresas que no encuentren trabajadores cualificados y que los alumnos cualificados no encuentren su lugar en el sistema productivo actual de nuestra región, de Extremadura", ha señalado la consejera sobre este "grave problema" que afecta "muy especialmente" a los jóvenes extremeños.

El próximo curso pondrá las "bases", ha dicho Vaquera, del "proceso de transformación profesional" que se irá implantando los siguientes años atendiendo a la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en 2022, y a la que le falta aún "mucha normativa por desarrollar".

De esta forma, el próximo curso la plan formativo pasa del actual 42% de dualización al 100%, si bien ha matizado Vaquera que esta circunstancia se aplicará en el primer curso en aquellas formaciones donde actualmente no se ofrece, para ir extendiéndose los años sucesivos.

Asimismo, a fin de adaptar la oferta a las necesidades del tejido productivo, se incorporan 41 enseñanzas adicionales, de ellas tres que se imparten por primera vez en la comunidad autónoma, y se suprimen diez.

Se van a implantar Auditoría Energética, un curso de especialización, en el IES San Roque de Badajoz; Documentación y Administración Sanitaria, un grado superior, en el IES Javier García Tellez de Cáceres; y Química y Salud Ambiental, otro grado superior, en el IES San José de Badajoz, aunque en este último caso será a partir del siguiente curso, el 25-26.

Otra novedad son las tres nuevas dobles titulaciones, que permite a los alumnos obtener dos títulos en tres cursos: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y Desarrollo de aplicaciones web, ambos grados superiores, en el IES Albarregas de Mérida; Administración y finanzas y asistencia a la dirección, también grado superior, en el IES Ágora de Cáceres. Y Producción agropecuaria y producción agroecológica, ambos grados medios y con carácter experimental, en el IES Antonio Nebrija de Zalamea de la Serena.

Otra de las novedades es la modalidad de formación profesional destinada a personas con necesidades específicas y también se van a implantar itinerarios de grado básico y grado medio.

Sobre las supresiones, ha señalado que "solo" son diez y que se corresponden con ciclos que en los últimos seis cursos han contado con menos de seis alumnos, y además se sustituyen por certificados de profesionalidad, como es el caso de de Cocina en Cabeza del Buey, Orellana la Vieja o Jarandilla de la Vera.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Por su parte, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha subrayado el trabajo realizado para el próximo curso a fin de acercar los perfiles profesionales que necesitan las empresas a los que salen de los ciclos educativos.

De esta forma, en el caso de los certificados de profesionalidad, que dependen de su departamento, se pasa de 52 a 122, una cifra que nunca antes se había alcanzado en Extremadura, respondiendo así a las propias empresas "conectado las necesidades con la cualificación de las personas que buscan trabajo".

Estos certificados tendrán una duración media de entre 500 y 600 horas, y se desempeñarán en 40 institutos de la región, destinados a unos 1.830 alumnos.

El plan además contempla "certificados novedosos" en especialidades demandadas por las empresas y que hacen referencia a familias profesionales como energía y agua, agricultura, sanidad, electromecánica, hostelería y turismo, comercio, electricidad y soldadura, entre otros.

Este sistema "único", es posible gracias a que el profesorado de formación profesional de educación esté habilitado para impartir los certificados profesionales, permitirá una "conexión real" entre la educación, la formación y las empresas que "redundará en mejorar los datos de empleo y puede ser una herramienta contra el abandono escolar por las oportunidades reales de inserción laboral que va a ofrecer".

PLAN ESPECIAL PARA ENVISION

El consejero ha subrayado que el plan estratégico para la Educación Profesional de Extremadura 2024-2027 atiende los requerimientos de los "grandes proyectos en marcha", entre los que ha citado el caso de Envision, empresa con la que se han mantenido "diferentes reuniones" desde ambas consejerías.

Así, en cuanto a los certificados profesionales, se ofertará Gestión y Supervisión del Montaje y el Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial, en el IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra y en en el IES Virgen del Puerto de Plasencia.

Asimismo, Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial se implantará en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata y en Virgen del Puerto de Plasencia.

En cuanto a Formación Profesional, el IES Zurbarán de Zurbarán de Navalmoral de la Mata ofertará un itinerario formativo de grado básico y grado medio de Electricidad y Electrónica e Instalaciones Eléctricas y Automáticas; un grado superior de Automatización y Robótica industrial; y un grado superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Estos dos ultimos grados superiores tendrán dos turnos de mañana y de tarde para poder contar con más profesionales preparados y atender estas demandas, ha explicado la consejera de Educación, quien ha añadido que en el curso 25-26 se impartirá también el grado superior de Mecatrónica Industrial.

También habrá tres cursos de especialización que no pudieron arrancar el presente curso por falta de alumnos, como son Digitalización del mantenimiento industrial en el IES Ciudad de Jardín de Badajoz; Digitalización del mantenimiento industrial en el IES Sáenz de Buruaga de Mérida; y Fabricación inteligente en el IES Cristo del Rosario de Zafra.

De esta forma, con estos ciclos y cursos se supera la demanda inicial de la empresa que estima en 300 los trabajadores necesarios para "arrancar", ha subrayado Santamaría, si bien sus propias estimaciones señalan que cuando esté en "completa producción" serán unos 3.000.

Vaquera ha remarcado, no obstante, que ya existen ciclos en otras poblaciones que responden a las necesidades formativas de Envisión, como es el caso del grado de técnico superior en Mecatrónica industrial, en Badajoz, Jerez de los Caballeros y Mérida; técnico superior en Automatización y robótica industrial, en Almendralejo y Cáceres; o el de técnico superior en Sistemas electrotécnicos y automatizados, en Azuaga, Badajoz, Cáceres, Castuera, Montijo, Valencia de Alcántara y Zafra.