El PP dice que la Junta "ha cumplido" con los centros de atención por violencia sexual y el PSOE que no funcionan "bien"

La diputada del PP en la Asamblea Isabel María García López ha destacado que la Junta de Extremadura "ha cumplido" en la puesta en marcha en la fecha prevista del servicio de los cuatro centros de atención integral a víctimas de violencia sexual en la región.

Mientras, la diputada del PSOE Soraya Vega ha afirmado que hay aspectos técnicos, de organización y de personal que "no están funcionando bien" en los centros extremeños, que cuentan a día de hoy con "problemas graves que aún deben ser resueltos".

De su lado, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha reclamado que la Junta aporte próximamente datos de resultados del servicio de dichos centros, para que los mismos no se conviertan en un "eslogan vacío" de la Administración regional.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha advertido de que la Junta "no ha cumplido" con la puesta en marcha del servicio presencial en los cuatro centros de la región.

De este modo se han pronunciado dichos representantes de los grupos parlamentarios en sus turnos de intervención durante la comparecencia a petición propia sustanciada este lunes en comisión de la Asamblea por parte de la secretaria general de Igualdad de la Junta, Ara Sánchez Vera, para informar sobre la situación de los cuatro centros de atención integral a víctimas de violencia sexual en la comunidad.

PP

En concreto, Isabel María García López (PP) ha destacado que los centros están "en total funcionamiento", lo que evidencia que "Extremadura ha cumplido", porque se está prestando servicio de forma telefónica, telemática y "en la provincia de Cáceres de manera presencial".

"El Gobierno regional ha cumplido con la palabra que dio", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el anterior Ejecutivo autonómico "había ejecutado el 0,17 por ciento de los más de tres millones de euros" recibidos para la puesta en marcha de dichos centros.

En este sentido, ha destacado también los servicios que prestan dichos centros. "Las víctimas se sentirán en los centros como en casa, se les brindará la seguridad que necesiten para que puedan estar tranquilas durante el tiempo breve o largo que permanezcan en los centros", ha apuntado.

La 'popular', al mismo tiempo, ha insistido en la "importancia" que esta materia tiene para el Gobierno de María Guardiola, que según ha indicado analizará el funcionamiento de los centros y determinará si el personal que trabaja en los mismos está siendo o no "suficiente".

También ha pedido que todos los grupos parlamentarios estén "a la altura" y "remen a favor" de una materia como la lucha contra la violencia sexual que es "importante".

García López, de igual modo, ha agradecido al Gobierno de Guardiola "por trabajar por las mujeres y niñas", por "creer" en la comunidad, y por "hacerla crecer" como, ha dicho, se está evidenciando.

PSOE

A su vez, Soraya Vega (PSOE) ha afirmado que hay aspectos técnicos, de organización y de personal que "no están funcionando bien" en los centros extremeños, que cuentan a día de hoy con "problemas graves que aún deben ser resueltos".

En esta línea, ha señalado que, a diferencia de lo que propugna la Junta, "Extremadura no ha cumplido" en esta materia, ha que "no hay ningún centro integral en la provincia de Badajoz funcionando en estos momentos", lo que evidencia a su juicio que en realidad la Administración regional "no está motivada en hacer un buen trabajo" en este tipo de políticas.

"No necesitan a ninguna muleta que siguen en el lugar de siempre, en contra de los derechos de las mujeres", ha espetado al PP, al que ha criticado por ubicar uno de los centros en la región con "el sótano" de un hospital.

Soraya Vega ha reclamado, asimismo, que un servicio "tan importante" como éste dependa "directamente" de la Junta y no de GPEX; al tiempo que ha abogado por una coordinación "adecuada" de los centros con el resto de recursos de la región.

También ha defendido que la Junta otorgue "estabilidad" en los puestos de trabajo de los profesionales que trabajen en los centros en cuestión.

"Los centros de crisis 24 horas no son un servicio público cualquiera, sino un servicio público vital, de primerísimo nivel, y de primerísimo nivel debe ser el servicio que se presta", ha espetado la socialista, quien ha considerado que estos centros "son un ejemplo paradigmático del desastre" del Gobierno de Guardiola para Extremadura.

VOX

De su lado, Óscar Fernández Calle (Vox) ha preguntado si la demanda del servicio "respalda" el "sobreesfuerzo" que dice la Junta haber aplicado para la puesta en marcha de los cuatro centros.

Al mismo tiempo, y para que este servicio no se convierta en un "eslogan vacío" por parte del Gobierno regional, ha reclamado que próximamente dicha administración aporte datos de resultados sobre el mismo.

En su intervención, Fernández Calle ha remarcado igualmente que la violencia sexual "es un tipo de violencia a la que hay que combatir por supuesto con todas nuestras fuerzas", pues "puede ejercerse contra los niños, contra los hombres también, y por supuesto contra las mujeres".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Por su parte, Nerea Fernández Cordero (Unidas por Extremadura) ha lamentado que la Junta "ha cumplido" con la puesta en marcha de los centros de atención en la provincia de Cáceres pero "no" de forma presencial en la de Badajoz, y ha preguntado por el "atraso" en las obras en el segundo caso.

Ha reclamado, igualmente, la dotación de mayor número de profesionales para trabajar en cada centro para dar la "respuesta que se tiene que dar" a las víctimas. También ha pedido la contratación de personal de seguridad en los centros.

ARA SÁNCHEZ

Finalmente, para cerrar el debate, la secretaria general de Igualdad de la Junta, Ara Sánchez Vera, ha insistido en que el Gobierno de María Guardiola mantiene su preocupación y ocupación por las políticas de igualdad, frente al "absoluto abandono" que, por ejemplo, mantenía el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE sobre los centros de crisis.

"El Gobierno de Guardiola está en disposición de afirmar que nos preocupamos y nos ocupamos por las políticas de igualdad. Nos encontramos con un absoluta abandono, una omisión bochornosa en la extinta Consejería de Igualdad, que no había hecho nada respecto a los centros de crisis", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que el "servicio" de los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual estaba puesto en marcha en el plazo previsto, es decir, el pasado 31 de diciembre, y ha subrayado que la Junta continuará trabajando para "pulir" las "incidencias técnicas" que se están produciendo en el servicio telefónico.

"Vamos a hacer todo lo posible por seguir mejorando el servicio" para dar "la mejor" atención posible a las víctimas, ha subrayado.

También, en cuanto al "retraso" en las obras de los centros de Badajoz y Mérida, ha dicho que es "responsabilidad" de las empresas adjudicatarias por "retraso en el suministro de materiales y proveedores".