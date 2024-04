La FEXTRI culpa al Jefe de Servicio de Protección Civil de la Junta por la no disputa del Triatlón Cros de Mirabel

Según el comunicado, dicen que "los motivos no son justificados y no atienden a ninguna normativa que no cumpliésemos, ya que como mencionan en su escrito de resolución, donde nos indican que estamos obligados a cumplir el artículo 2.1.b del Anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. Dicho artículo, lo cumplimos. Teníamos los permisos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, y del Ayto. de Mirabel, responsables de la vía por donde transcurría la prueba.

Pero como la voluntad era no facilitar los permisos, así se le expuso vía llamada de teléfono del Jefe Servicio de Protección Civil en Junta de Extremadura el pasado jueves al presidente de la Federación, a José Manuel Tovar, donde le dijo “que llama a donde tengas que llamar de Confederación Hidrográfica del Tajo para que os emitan un informe favorable de que se puede nadar, o si no, no vamos a firmar nada”. A lo que Tovar le contestó, que son conocedores, que CHT nunca resuelve los informes, que si ellos, la Administración Pública no consigue que le manden los informes, que poder va a tener una Federación deportiva.

El jefe de servicio es conocedor de que CHT no envía nunca dichos informes, y le dijo “que agua que corre, no mueve molinos”, queriendo decirle que si anteriormente han autorizado pruebas sin dichos informes, esta vez no lo iban hacer.

La resolución se nos notificó vía sede electrónica el viernes a las 14:51, pero previamente ya la habíamos recibido vía mail por parte de la UNIDAD DE INTERIOR DE CÁCERES, a las 13:45. A nosotros, y poniendo en copia visible, torpemente, y dudamos si legal, lo estudiaremos, a otros responsables de organismos de la administración como Sanciones de Cáceres, el 112, Transportistas Sanitarios, etc.

Por lo que interpretamos una mala fe clara en la notificación, no dando opción a reclamar y tener oportunidad de reclamar y poder sacar la prueba adelante. Pero la madre de la mala fe, e intención clara de que no se deseaba, por parte de la UNIDAD DE INTERIOR DE CÁCERES que la prueba se llevase a cabo, fue la notificación, vía mail, a las 1:19 horas de la madrugada del sábado al domingo, para recordarle a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, que la prueba estaba con autorización denegada.

Por ello, desde la Federación hacemos un comunicado público de desacuerdo con la notificación, que recurriremos y pediremos explicaciones. Y estudiaremos las posibles reclamaciones de daños".