C-LM niega "bloqueo" en el AVE a Extremadura por Toledo y Talavera y pide al Ministerio plantear soluciones

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado este martes que no comparte las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la semana pasada sobre el AVE a Extremadura en las que aseguraba que el principal punto de bloqueo se encuentra ahora en el tramo de Castilla-La Mancha, donde se han encontrado problemas para definir lo trazados de la línea, sobre todo a su paso por Toledo y en Talavera de la Reina.

"No comparto que se hable de situación de bloqueo cuando no es tal. Aquí lo que ha habido es un periodo de alegaciones en el que el Ministerio tiene que dar respuesta a esas alegaciones y las tiene que dar en tiempo y plazo y lo estamos debatiendo para que la contestación sea la mejor posible para todas las partes implicadas", ha respondido el consejero de Emiliano García-Page, preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno.

Además, Nacho Hernando no entiende que se diga que "es una cuestión de carácter autonómico". "Oiga, que llevamos hablando del AVE treinta años. A ver si ahora resulta que tienen prisas en Madrid o en Badajoz, y aquí llevan 30 años planteando un estudio informativo, luego otro (...)", aseguraba el titular de Fomento.

Dicho esto, ha pedido "intentar ser serios" porque esto requiere de un análisis "mucho más profundo" y no de "prisas". "¿Queremos el AVE cuanto antes? Sí, por supuesto, pero es que nosotros ya llevábamos con prisas desde hace 30 años".

"Las prisas no son de ahora y yo creo que en ese sentido el Ministerio lo que tiene que hacer es escuchar cuáles son esas alegaciones y plantear soluciones porque realmente la carga de la prueba de que su planteamiento es correcto y adecuado la tiene que tener el Ministerio", ha continuado.

Así, ha dicho que tiene que ser el Ministerio quien diga si ha comprobado o no que tiene afección patrimonial, si ha comprobado o no que tiene afección medioambiental, decir si fruto de esas alegaciones ha comprobado el que es técnicamente o no viable. "Esa es la discusión en la que estamos con el Ministerio", ha explicado.

No obstante, ha apuntado que tendrán que ser los ayuntamientos finalmente, quienes también emitan su opinión, fruto de las alegaciones que en su día plantearon. "Nosotros acompañamos a los ayuntamientos en esas alegaciones, pero son los ayuntamientos quienes plantearon esas alegaciones y quienes tendrán que tener una respuesta por parte del Ministerio", ha añadido el consejero.