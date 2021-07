Las Veladas del Museo de Cáceres abren su ciclo con la actuación de la cacereña Chloé Bird

Las Veladas del Museo de Cáceres abren su ciclo este sábado, día 3 de julio, con la actuación de la cacereña Chloé Bird que presentará su cuarto disco titulado 'Flores y escombros', un nuevo sonido con canciones en español que podrán escucharse en el concierto a las 21,00 horas.

La actuación forma parte del programa CácerEs Cultura y es la primera de los cinco conciertos que tendrán lugar en los jardines del Museo situado en la plaza de las Veletas, durante los sábados del mes de julio.

Además de la intérprete cacereña, también se podrá escuchar a la cacereña Sara Lugarda (sábado 10 de julio); al pianista extremeño Eugenio Simoes (17 de julio); al Dúo La Barca(24 de julio), formado por la cantante Mili Vizcaíno y el pianista Rui Filipe, y el Dúo Orpheo (31 de julio), de música clásica, compuesto por el guitarrista Jacinto Sánchez y la soprano Eugenia Boix.

Cantante en inglés desde sus orígenes en 2013, cuando estrenó su EP October Moon, Chloé Bird ha ido grabando cada dos años sus discos, que enseguida llamaron la atención por sus cualidades sonoras y su universo interior (The darkest corners of my soul, 2015; Un mundo de niños raros (para público familiar, con poemas de Raúl, 2017) y The light in between, 2018).

El reconocimiento llegó con el premio Pop-Eye en 2013 como Mejor Artista Extremeña. En 2019 la premió el festival Rock Villa de Madrid como Mejor Banda y el Premio Sol Música.

La cantante cacereña nacida en 1991, que es licenciada en Arte Dramático y titulada en el Grado Profesional de piano, ha compuesto además bandas sonoras para cortos y obras de teatro, informa la organización del ciclo musical.