Salaya: "el dinero de la ronda sureste volverá cuando esté preparado el proyecto"

La obra de la segunda fase de la ronda sureste de Cáceres no se abandona, el dinero detraído de esta infraestructura se volverá a presupuestar cuando la obra esté lista par comenzar, esto nos dijo ayer en Onda Cero el alcalde Cáceres Luis Salaya que no obstante ya advierte que no van a dejar que haya retrasos en una obra necesaria porque, entre otras cosas, conlleva realizar después de 22 años de su creación, una conexión peatonal con el residencial La Cañada

La realidad hoy es que en los presupuestos de este año quedan solo 200.000 € de los 4,5 millones presupuestados para esa obra después de 4,3, casi la totalidad, se vayan a la conexión ferroviaria del polígono de Navalmoral.