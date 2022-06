DESALOJO POLICIAL

El alcalde de Cáceres defiende que la actuación policial en el desalojo del Pleno ha sido "medida y proporcional"

Salaya ha aclarado que en los Plenos "se escucha a todo el mundo" y se puede pedir la palabra previa solicitud por parte de colectivos ciudadanos, y ha defendido la libertad de manifestación en la puerta del ayuntamiento, como ha hecho Vox en algunas ocasiones "y no decimos ni pio", ha dicho, pero "lo que no se puede consentir es interrumpir el debate democrático e intentar que el Pleno no pueda seguir adelante y que los concejales no puedan ejercer sus funciones de representación"

Redacción