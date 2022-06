Luis Salaya asegura que la fábrica de baterías de Navalmoral no se vincula a la mina de litio en Valdeflores

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha asegurado que la fábrica de baterías de litio que se ha anunciado para Navalmoral de la Mata no se vincula al proyecto de mina en el valle de Valdeflores de la capital cacereña, y cree que si finalmente se registra el nuevo proyecto de mina subterránea, la empresa que lo promueve "tendrá que seducir a los cacereños" con otra iniciativa industrial en la ciudad.

Así, ha considerado que, cuando se habla de que la materia prima debe transformarse en Extremadura, tal y como defendió el otro día el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se refieren a la mina que está proyectada en Cañaveral y no a la de Cáceres, "porque el proyecto a cielo abierto está rechazado y no existe otro hasta que no se registre", ha incidido el regidor en declaraciones a los medios tras la inauguración del Encuentro de Oportunidades en el Mundo Rural JATO, que se desarrolla hasta el domingo.

A la pregunta de si la gigafactoría anunciada en la comarca de Campo Arañuelo podrá abastecerse solo del litio de Cañaveral o se contará también con el de la Montaña de Cáceres, el alcalde ha dicho que "no" lo sabe, y ha insistido en que ahora mismo en la capital cacereña no hay ningún proyecto de mina hasta que la empresa promotora no decida registrarlo, porque el primero que planteaba una explotación a cielo abierto está rechazado y en los tribunales.

A este respecto ha insistido en que la decisión sobre la mina de Cáceres "se tomará en la ciudad" y ha negado que se estén recibiendo presiones de la Unión Europea, de Madrid ni de otro estamento para que la mina de Valdeflores salga adelante ante el reto de transición ecológica hacia los vehículos eléctricos para los que el litio es un material indispensable para la fabricación de las baterías.

"No hemos recibido nunca presiones y no las estamos recibiendo ahora. Nadie nos ha presionado nunca ni cuando era un proyecto a cielo abierto porque sería una presión infructuosa, porque el gobierno cacereño piensa en los intereses de Cáceres", ha sentenciado.

Respecto al proyecto de la gigafactoría de Navalmoral "solo podemos alegrarnos", ha dicho Salaya, "porque es una buena noticia para la provincia de Cáceres cualquier paso de industrialización porque la provincia tiene necesidades de industria y, en ese sentido, cualquier avance es positivo", ha apuntado.

Salaya, que se ha encontrado este viernes con la alcaldesa de Nalvalmoral de la Mata en JATO la ha felicitado por la noticia y le ha deseado que el proyecto salga adelante y represente "un paso importante en la industrialización de la provincia de Cáceres".

Cabe recordar que Acciona Energía ha negociado con Envision, una de las principales empresas energéticas y tecnológicas del mundo, con sede en China, el desarrollo de un proyecto en España para la fabricación de baterías y minería del litio, concretamente en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El proyecto alcanzará una inversión de 2.500 millones de euros, creará 3.000 empleos directos y hasta 12.000 indirectos.