El festival Extremúsika, que se iba a celebrar a primeros de octubre, se suspende por segundo año consecutivo

Un año más, lamentablemente tenemos que tomar la decisión de no poder llevar a cabo el Festival Extremúsika en 2021. Hemos intentando por todos medios mantener esa esperanza de encontrarnos de nuevo y poder disfrutar de este festival que tanta ilusión teníamos puesta. Pero a día de hoy, no nos garantizan que podamos hacer el festival. Es una decisión muy difícil y triste para nosotr@s hasta que esta situación provocada por la Covid-19 aún no está controlada totalmente, no podemos poner en riesgo ni la seguridad y salud de los asistentes como la de tod@s l@s trabajador@s del evento.

Por tanto os informamos que las fechas de Extremúsika 2022 serán los días 6, 7 y 8 de octubre.

Os garantizamos que va a ser grande y que el cartel se mantendrá en un 98% de artistas así como las nuevas incorporaciones que aún están sin anunciar y que tantas ganas tenemos de desvelar.

Extremúsika 2022 - 6, 7 y 8 de octubre Anótalas ya en tu calendario.

Os informamos que las entradas adquiridas para las ediciones previstas en 2020 y 2021 siguen siendo válidas para 2022. Por tanto no tenéis que realizar ningún otro trámite. Os pedimos confianza y fidelidad para volver a Extremúsika en 2022.

En el caso de que queráis solicitar la devolución (resolución del contrato), desde mañana, miércoles 15 de septiembre, se abre el plazo de 14 días para la devolución de las entradas para aquell@s que lo soliciten. El proceso de devolución se realizará en cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente, realizando el abono íntegro de los gastos de gestión y descontando el coste repercutido por los gastos del proceso de reembolso.

Pero…, ¡piénsatelo bien! Ahora mismo los abonos están a 35€ y tú seguramente lo compraste mucho más barato. ¿Te merece la pena devolver la entrada? Os aseguramos que cuando veas el cartel completo querrás seguir queriendo vivir esta experiencia de nuevo.

Si has comprado las entradas en la Web del Festival, en Entradas a Tu Alcance o en oficinas de Correos, recibirás un correo electrónico con toda la información y te indicarán los pasos a seguir.

En el caso de que hayas adquirido la entrada en otra ticketera deberás ponerte en contacto con ellos en las siguientes direcciones:

Ticketbell: Networks@extremusika.es

El Corte Inglés: venta_entradas@elcorteingles.es

Ticketmaster: https://help.ticketmaster.es/hc/es o por teléfono: 902 15 00 25

Viajes Organizados Descapada: extremusika@descapada.es

Llevamos dos años esperando el momento del encuentro con l@s amig@s y la música en directo. Os aseguramos que estamos trabajando desde ya para hacer que este encuentro en Extremúsika Festival 2022 sea el mejor de nuestras vidas tras este largo periodo. Volveremos a vernos el 6, 7 y 8 de Octubre en Cáceres.