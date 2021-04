‘Conquistadores’, una visión jocosa y desmitificadora de la conquista de América contada por extremeños, se estrena el domingo en el Gran Teatro de Cáceres

La lectura de la novela de Isabel Allende Inés del alma mía durante el confinamiento a causa de la pandemia despertó en marzo del 2020 el interés de Marta Moreno Santo-Rosa y de Juan María Holguera Cupido, de la productora extremeña Proyecto Cultura, por llevar a escena la historia de la Conquista de América. En poco tiempo armaron un equipo, encargaron un texto al actor y autor extremeño Chema Pizarro, pusieron la dirección de la obra en manos de Pedro Luis López Bellot, que se encargó de la dramaturgia, y empezaron a trabajar. Más de un año después y a pesar de la pandemia, Conquistadores está listo para su estreno el 11 de abril en el Gran Teatro de Cáceres, donde se ha presentado esta mañana en rueda de prensa.

En esta visión desmitificadora y jocosa de la conquista de América que es Conquistadores, se narran algunos de los hechos más destacados de aquel periodo: desde los motivos del viaje, la travesía hasta el descubrimiento del océano Pacífico, pasando por la toma de Cuzco o Tecnochtitlán hasta la fundación de Santiago de Chile.

El punto de partida son tres conquistadores extremeños anónimos que forman parte de una tripulación embarcada a América, entonces tierra desconocida. El espectáculo alternará las peripecias de estos extremeños con la recreación humorística de acontecimientos históricos vividos por personajes como los Reyes Católicos, Colón, Vasco Núñez de Balboa, Malinche, Hernán Cortés, Inés Suárez, Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia entre otros.

“Era necesario contar sobre la escena la Conquista de América y era aún más importante que se hiciera desde Extremadura”, afirma el productor Juan María Holguera.

“Queríamos humanizar la conquista. No la planteamos como algo heroico ni la denostamos”, señala el director de Conquistadores, Pedro Luis López Bellot. Quienes participaron en ella desde España “hicieron cosas extraordinarias y atroces” y quienes “la recibieron hicieron también cosas extraordinarias y atroces”. En la obra, añade, “hablamos del ser humano y su relación con el contexto y la conquista”. Y sus creadores lo hacen desde lo cotidiano, con un lenguaje próximo, cargado de bromas y sobreentendidos.

Juan María Holguera corrobora este planteamiento: “Este trabajo pretende humanizar a los personajes históricos y jugar con ellos desde la comedia y el teatro del absurdo. No entramos a juzgar pero sí a plantearle preguntas al espectador. La obra viene a desmitificar una serie de hechos históricos al tiempo que tiene una función claramente didáctica”.

Una de las ideas de este espectáculo es justamente la de relativizar la historia y los hechos de las gentes. “La conquista significó mucho –subraya López Bellot-; pero con el tiempo, uno se da cuenta de que no hemos cambiado nada. No nos ha hecho mejores ni peores. Aquello ocurrió y las crueldades que se cometieron no llevaron a ningún sitio. Hay que pensar en mirar todo positivamente para disfrutar del tiempo que estamos en el mundo”.

López Bellot, rodeado “de un elenco talentoso y generoso”, ha aunado el teatro de gesto con el teatro de la palabra para dar con “un lenguaje propio”, al que envuelve la música “heavy, rockera” de Álvaro Rodríguez, compuesta para este montaje.

El director de Conquistadores ha concebido una puesta en escena minimalista, con escasos elementos materiales (una bañera, unas varas) y un espacio casi vacío, sin escenografía. El vestuario es contemporáneo, pero con reminiscencias al de los siglos XV y XVI

Durante dos meses intensos de ensayos, la situación pandémica apenas ha afectado. “Cuando hay una crisis hay que jugarla a favor”, señala López Bellot. De esta manera, los ensayos con los tres actores en escena, Chema Pizarro, Nuqui Fernández y Francisco J. Quirós, se han realizado “manteniendo la distancia de seguridad y evitando contactos que vayan más allá de lo que la escena requiera. Con mascarillas y desinfección. Pero con la mayor normalidad”.

El estreno absoluto de Conquistadores tendrá lugar el domingo a las 19.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres, tras lo cual emprenderá una amplia gira por diferentes escenarios extremeños y previsiblementepor el territorio nacional, con fechas ya cerradas hasta 2022. Después de Cáceres, recalará en Trujillo (17 de abril), Coria (30 de abril), Badajoz (14 de mayo), Torrejoncillo (20 y 22 de mayo), Mérida (30 de mayo), Valencia de Alcántara (agosto, fecha por confirmar), Medellín (13 de agosto), Montánchez (20 de agosto), Miajadas (septiembre, fecha por confirmar), Montijo (13 de noviembre) y Plasencia (4 de febrero de 2022).